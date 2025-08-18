16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ провел круглый стол для участников рынка недвижимости Тольятти ВТБ и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников НОВИКОМ показывает рост по ипотечному кредитованию на 17,4% В Самаре состоится Бизнес-Фест: доверие, инновации и искусственный интеллект

Банки Финансы

НОВИКОМ провел круглый стол для участников рынка недвижимости Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг Ростеха) провел круглый стол с партнерами рынка недвижимости в Тольятти. Участники мероприятия рассмотрели ипотечные программы банка и договорились использовать их в дальнейшей работе по улучшению жилищных условий в регионе.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Президент Тольяттинской Гильдии Риелторов Ирина Боброва, а также представители ведущих агентств недвижимости и частные риелторы отметили важность таких встреч для участников рынка. Гости круглого стола обсудили актуальные ипотечные программы, в том числе с господдержкой, и нынешнюю ситуацию на рынках недвижимости и банковских услуг, отметив преимущества программ НОВИКОМа.

Помимо своей основной деятельности по поддержке крупных высокотехнологичных предприятий, НОВИКОМ предлагает широкий спектр ипотечных кредитов для своих розничных клиентов, работников промышленных отраслей. В числе наиболее востребованных программ, например, Семейная ипотека, ставки по которой начинаются с 5,1%. В связи с недавними изменениями в законодательстве, теперь ее можно оформить для покупки жилья не только на первичном, но и на вторичном рынках.

Также НОВИКОМ реализует мотивационную программу "Развитие", разработанную совместно с Ростехом. Это эффективный HR-инструмент, который позволяет работодателям — партнерам банка самостоятельно выбирать сотрудников, которым станут доступны кредиты по сниженным ставкам. В частности, недавно банк утвердил беспрецедентные условия для первой категории ее участников. Ставка для них по ипотечным программам "Первичный рынок", "Вторичный рынок" и "Рефинансирование ипотеки стороннего банка" составляет 12,1% годовых.

"В НОВИКОМе уверены, что технологический суверенитет страны находится в руках квалифицированных кадров. Поэтому банк предоставляет наилучшие условия по кредитам работникам промышленных предприятий. Мы удерживаем ставки по льготным программам на минимальном уровне и, более того, предлагаем дополнительные скидки некоторым категориям сотрудников", - отметила управляющая филиалом НОВИКОМа в Тольятти Елена Шевердяева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31