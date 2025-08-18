НОВИКОМ провел круглый стол для участников рынка недвижимости Тольятти

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг Ростеха) провел круглый стол с партнерами рынка недвижимости в Тольятти. Участники мероприятия рассмотрели ипотечные программы банка и договорились использовать их в дальнейшей работе по улучшению жилищных условий в регионе.

Президент Тольяттинской Гильдии Риелторов Ирина Боброва, а также представители ведущих агентств недвижимости и частные риелторы отметили важность таких встреч для участников рынка. Гости круглого стола обсудили актуальные ипотечные программы, в том числе с господдержкой, и нынешнюю ситуацию на рынках недвижимости и банковских услуг, отметив преимущества программ НОВИКОМа.

Помимо своей основной деятельности по поддержке крупных высокотехнологичных предприятий, НОВИКОМ предлагает широкий спектр ипотечных кредитов для своих розничных клиентов, работников промышленных отраслей. В числе наиболее востребованных программ, например, Семейная ипотека, ставки по которой начинаются с 5,1%. В связи с недавними изменениями в законодательстве, теперь ее можно оформить для покупки жилья не только на первичном, но и на вторичном рынках.

Также НОВИКОМ реализует мотивационную программу "Развитие", разработанную совместно с Ростехом. Это эффективный HR-инструмент, который позволяет работодателям — партнерам банка самостоятельно выбирать сотрудников, которым станут доступны кредиты по сниженным ставкам. В частности, недавно банк утвердил беспрецедентные условия для первой категории ее участников. Ставка для них по ипотечным программам "Первичный рынок", "Вторичный рынок" и "Рефинансирование ипотеки стороннего банка" составляет 12,1% годовых.

"В НОВИКОМе уверены, что технологический суверенитет страны находится в руках квалифицированных кадров. Поэтому банк предоставляет наилучшие условия по кредитам работникам промышленных предприятий. Мы удерживаем ставки по льготным программам на минимальном уровне и, более того, предлагаем дополнительные скидки некоторым категориям сотрудников", - отметила управляющая филиалом НОВИКОМа в Тольятти Елена Шевердяева.