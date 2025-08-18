Самарские производители представили свою продукцию на творческом фестивале

В минувшие выходные 30 предпринимателей Самарской области смогли представить свою продукцию на маркете "Мой бизнес 63". Ярмарка прошла 16 и 17 августа в рамках фестиваля и хакатона креативных индустрий "Креатив на Волге".

"У нас продолжается сезон ярмарок, во все большие региональные мероприятия мы стараемся интегрировать наших предпринимателей, чтобы у них была возможность показать свою продукцию, встретиться со своими клиентами, протестировать, насколько товар готов к продаже, правильно ли он настроен на своего клиента, — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. — На фестивале "Креатив на Волге" мы собрали предпринимателей только из креативных отраслей. Мы работаем над расширением мер поддержки предпринимателей творческого сектора, так как сегодня креативные индустрии входят в число приоритетных направлений экономики".

Мероприятие организовано минэкономразвития Самарской области и региональным центром "Мой бизнес" в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Участие в маркетах входит в число самых востребованных мер поддержки у малого бизнеса. Бесплатные торговые места на них могут получить предприниматели и самозанятые. Помощь в продвижении и расширении каналов сбыта продукции местных производителей — одна из задач, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым.

"Мы с мужем производим авторские соусы. Так как мы самарские производители, мы очень часто пользуемся поддержкой от центра "Мой бизнес". Сотрудничаем уже два года, и практически на всех мероприятиях участвуем. Нам это очень помогает, локальному бренду очень непросто выбиться в условиях нынешней конкуренции. Мы делаем уникальный продукт, поэтому нам еще сложнее. И для нас такая поддержка очень важна: познакомить горожан через дегустацию с тем, что мы делаем", — делится участница маркета Оксана Рюмина, основатель бренда "Двое& Ко".

Самарские производители представили на ярмарке свою уникальную продукцию: изделия из дерева и керамики, сувениры с региональной символикой, необычные сладости, украшения ручной работы, самодельные свечи и ароматы.

"Мы создаем локальные вещи, связанные, в том числе, и с родным регионом. Одна из наших линеек — это свечи с ароматами Самары. Например, Струковский сад — там очень много цветочных ароматов: сирень, роза и жасмин. Ширяево — это аромат жигулевской вишни. Театр драмы — поистине винтажный запах, с нотами антикварной мебели, парфюма, и лака", — рассказывает о своей продукции Надежда Сергеева, основатель бренда "MONO LAVENDER".

Анонсы предстоящих ярмарок публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. В ближайшее время в планах — три подобных события.

22-24 августа маркет "Мой бизнес 63" станет частью ежегодного фестиваля набережных "ВолгаФест".

6 сентября самарские производители представят сою продукцию в Кинеле, там состоится Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий "АРТиКУЛ". Заявки на участие принимаются до 29 августа.

14 сентября маркет пройдет на площади им. Куйбышева в Самаре в рамках празднования Дня города. Предприниматели, которые желают представить свою продукцию на этом ярком событии, могут заполнить анкету до 28 августа по ссылке.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.