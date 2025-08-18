16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эффективное бурение: на конференции "Гипровостокнефти" рассмотрели опыт участников рынка Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС Самарские производители представили свою продукцию на творческом фестивале "Сферум" при поддержке минпросвещения РФ завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ Производитель спортинвентаря из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту

Экономика и бизнес

Самарские производители представили свою продукцию на творческом фестивале

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В минувшие выходные 30 предпринимателей Самарской области смогли представить свою продукцию на маркете "Мой бизнес 63". Ярмарка прошла 16 и 17 августа в рамках фестиваля и хакатона креативных индустрий "Креатив на Волге".

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"У нас продолжается сезон ярмарок, во все большие региональные мероприятия мы стараемся интегрировать наших предпринимателей, чтобы у них была возможность показать свою продукцию, встретиться со своими клиентами, протестировать, насколько товар готов к продаже, правильно ли он настроен на своего клиента, — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. — На фестивале "Креатив на Волге" мы собрали предпринимателей только из креативных отраслей. Мы работаем над расширением мер поддержки предпринимателей творческого сектора, так как сегодня креативные индустрии входят в число приоритетных направлений экономики".

Мероприятие организовано минэкономразвития Самарской области и региональным центром "Мой бизнес" в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Участие в маркетах входит в число самых востребованных мер поддержки у малого бизнеса. Бесплатные торговые места на них могут получить предприниматели и самозанятые. Помощь в продвижении и расширении каналов сбыта продукции местных производителей — одна из задач, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым.

"Мы с мужем производим авторские соусы. Так как мы самарские производители, мы очень часто пользуемся поддержкой от центра "Мой бизнес". Сотрудничаем уже два года, и практически на всех мероприятиях участвуем. Нам это очень помогает, локальному бренду очень непросто выбиться в условиях нынешней конкуренции. Мы делаем уникальный продукт, поэтому нам еще сложнее. И для нас такая поддержка очень важна: познакомить горожан через дегустацию с тем, что мы делаем", — делится участница маркета Оксана Рюмина, основатель бренда "Двое& Ко".

Самарские производители представили на ярмарке свою уникальную продукцию: изделия из дерева и керамики, сувениры с региональной символикой, необычные сладости, украшения ручной работы, самодельные свечи и ароматы.

"Мы создаем локальные вещи, связанные, в том числе, и с родным регионом. Одна из наших линеек — это свечи с ароматами Самары. Например, Струковский сад — там очень много цветочных ароматов: сирень, роза и жасмин. Ширяево — это аромат жигулевской вишни. Театр драмы — поистине винтажный запах, с нотами антикварной мебели, парфюма, и лака", — рассказывает о своей продукции Надежда Сергеева, основатель бренда "MONO LAVENDER".

Анонсы предстоящих ярмарок публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. В ближайшее время в планах — три подобных события.

22-24 августа маркет "Мой бизнес 63" станет частью ежегодного фестиваля набережных "ВолгаФест".
6 сентября самарские производители представят сою продукцию в Кинеле, там состоится Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий "АРТиКУЛ". Заявки на участие принимаются до 29 августа.

14 сентября маркет пройдет на площади им. Куйбышева в Самаре в рамках празднования Дня города. Предприниматели, которые желают представить свою продукцию на этом ярком событии, могут заполнить анкету до 28 августа по ссылке.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31