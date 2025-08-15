В банковской системе региона в II квартале 2025 г. выявили 32 поддельные банкноты

В банковской системе Самарской области в II квартале 2025 г. выявили 32 банкноты Банка России, имеющие признаки подделки, сообщает пресс-служба Центробанка. Большинство обнаруженных фальшивок — 19 штук — номиналом 5 тыс. рублей. Кроме того, было выявлено 12 поддельных банкнот номиналом 1 тыс. руб. и одна подделка номиналом 2 тыс. рублей.
В настоящее время в обращение введены модернизированные банкноты номиналом 100 руб. выпуска 2022 г. и 5 тыс. руб. выпуска 2023 года. Наравне с модернизированными в обращении остаются банкноты образца 1997 года. Они являются законным средством платежа и обязательны к приему для оплаты товаров и услуг. Их не нужно специально обменивать на модернизированные. К обмену принуждают только мошенники.
В Центробанке напоминают, что очень важно проверять подлинность денег прежде, чем они попадут в ваш кошелек. Для этого стоит обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые определяются на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения.
"Информация о признаках подлинности каждой банкноты размещена на официальном сайте Банка России в разделе "Наличное денежное обращение" и в бесплатном мобильном приложении "Банкноты Банка России". Приложение не проверит ваши деньги на подлинность, но научит определять защитные элементы в интерактивном формате", — подчеркнул управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
