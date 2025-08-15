Открыт прием заявок на обучение для предпринимателей в сфере креативных индустрий

Минэкономразвития Самарской области объявило о старте приема заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей. Выпускники программы смогут принять участие в конкурсе грантов для креативных индустрий и получить до 500 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов.
Бесплатное обучение участников начнется в сентябре, занятия будут проходить в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, Молодогвардейская, 211). Регистрация по ссылке. Прием заявок продлится до 5 сентября.
Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше. Вместе с тем необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.
"Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и предоставлять возможность самореализации для творческих и инициативных команд. Одним из востребованных инструментов поддержки стало обучение основам ведения бизнеса, выпускники которой получают возможность претендовать на гранты. Проведем такой конкурс во второй раз, приглашаем к участию представителей креативного сектора", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В образовательном интенсиве могут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр субъектов МСП, чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
Наличие сертификата о прохождении обучения служит обязательным условием участия в конкурсе грантов (сертификат выдается участникам, освоившим не менее 70% обучающей программы). На курсе участники освоят базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом. Итогом обучения станет упакованная заявка на грант.
Старт приема заявок на участие в конкурсе грантов будет объявлен на портале mybiz63.ru и сайте минэкономразвития региона.
Одним из условий конкурса служит софинансирование проектов: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт, оплату коммунальных услуг для нежилого помещения под нужды проекта, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, а также на продвижение проекта в СМИ и сети Интернет и др.
