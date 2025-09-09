Бизнес Самарской области обсудил с иностранными послами перспективы экономического сотрудничества

Делегация глав дипломатических миссий иностранных государств находится с рабочим визитом в Самарской области. В её составе — Чрезвычайные и Полномочные послы, а также представители посольств Китая, Бразилии, Малайзии, Руанды, Омана, Индонезии, Непала и Доминиканской республики.

Цель такого визита — развитие международного сотрудничества, установление деловых контактов и обмен опытом в сфере внешнеэкономической деятельности.

На площадке регионального центра "Мой бизнес" представители делегации встретились с бизнес-сообществом региона. Участники обсудили перспективы сотрудничества в области торговли, инвестиций и реализации совместных проектов.

Врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко поприветствовал официальных гостей от имени губернатора Вячеслава Федорищева. Он напомнил, что в ноябре регион примет международный форум "Россия — спортивная держава" и пригласил участников встречи посетить событие. Ранее Президент России Владимир Путин пригласил на форум делегации стран Шанхайской организации сотрудничества, он пройдет с 5 по 7 ноября.

"Внешнеэкономическая деятельность и международное сотрудничество являются одними из главных направлений стратегии развития нашего региона. Потенциал сотрудничества высок. Это, прежде всего, промышленность — авиа, двигателестроение, автомобильная промышленность, химия, высокотехнологичные направления бизнеса. Мы надеемся, что в результате плодотворной работы в нашем регионе мы проведем совместные бизнес-миссии, презентации в Москве, либо на территории крупных форумов и конференций", — обратился к официальным гостям региона Антон Емельяненко.

В ходе встречи иностранным послам представили инвестиционный потенциал Самарской области, перспективные направления сотрудничества, а также те меры поддержки и преференциальные режимы, которые действуют в регионе для бизнеса.

"Есть потенциал в области образования, автопрома, аэрокосмической отрасли — это те направления, которые мы находим приоритетными для двустороннего сотрудничества", — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в РФ Лун-Лаи Чеонг.

На уровне региона всесторонне поддерживают выстраивание деловых связей между самарским бизнесом и зарубежными партнерами, формирование новых каналов сбыта и выход на внешние рынки. Для этого региональный Центр поддержки экспорта регулярно проводит бизнес-миссии, организует участие производителей в международных выставках, помогает с поиском иностранных партнеров.

"Наша основная задача — познакомить представителей иностранных государств с теми продуктами, которые выпускаются в Самарской области, познакомить с предпринимательским сообществом региона, чтобы установить надежные, долгосрочные связи для развития внешнеторгового оборота и улучшения наших партнёрских отношений", — дополнил Павел Финк, заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

В ходе встречи дипломаты осмотрели выставку продукции предприятий-экспортеров. Был также предусмотрен формат переговоров — участники обсудили варианты возможного сотрудничества и обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия.

"На таких мероприятиях бизнес может в полноценном формате обсудить деловые отношения, возможности вхождения на рынок, различные логистические цепочки — то, в чем заинтересованы предприниматели, желающие выйти на экспорт, — рассказал Максим Бурнаевский, генеральный директор компании "Mi bao". — Мы экспортируем мёд в Китай, планируем выходить на рынки Индии и ряда стран Ближнего Востока. Центр поддержки экспорта помогает нам с консультациями, приглашает на подобные встречи, оказывает услуги по субсидированию транспортировки товаров, участию в выставках".

В региональном центре "Мой бизнес" по нацпроектам "Эффективная и конкурентная экономика" и "Экспорт" предприниматели могут получить консультационную и иную господдержку. Центр поддержки экспорта оказывает содействие в продвижении региональных товаров на зарубежных рынках, в поиске зарубежных партнеров, организовывает бизнес-миссии в другие страны и др. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (800) 300-63-63 или на сайте mybiz63.