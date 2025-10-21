16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

Власти оспорили отказ в возвращении стадиона "Буревестник" в собственность Самары

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональная прокуратура, областные власти и мэрия Самары обжаловали решение арбитража по делу о стадионе "Буревестник". Материалы направили в суд апелляционной инстанции.

Фото: Дмитрий Бурлаков
Стадиона "Буревестник" сейчас фактически не существует. Располагался он в границах ул. Буянова, Маяковского и Коммунистической - напротив Губернского рынка. После перестройки, в 1992 году, стадион достался Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО), а она, в свою очередь, в начале 2000-х годов продала его структурам бизнесмена Алексея Шаповалова, прославившегося в качестве организатора ныне уже закрытой империи игровых автоматов. В результате все спортивные объекты, кроме здания гребного бассейна, были снесены, а земля раздроблена на семь участков, где сейчас работают торговые точки и СТО. 

Городские власти неоднократно предпринимали попытки вернуть "Буревестник" в собственность города, но все безуспешно. Последняя попытка, инициированная прокуратурой в 2024 году, также провалилась. В сентябре 2025 года суд признал продажу стадиона законной. Это решение и оспорили власти.

Между тем стадион "Буревестник" включен в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Специалисты ГИООКН по Самарской области должны провести работу по установлению границ объекта и организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы. По результатам этого исследования стадион может быть включен в список объектов культурного наследия. В случае положительного решения, вероятно, власти могут поставить вопрос о восстановлении стадиона в качестве спортивного объекта.  

