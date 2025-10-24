16+
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО

24 ОКТЯБРЯ
Регион занял 6-е место в ежегодном рейтинге регионов РФ по реализации механизмов поддержки социального сектора в 2024 году. Результаты озвучили в Минэкономразвития России.

Фото: Минэкономразвития РФ

Рейтингование регионов помогает отслеживать динамику развития негосударственного сектора в отраслях социальной сферы, а также стимулировать регионы к реализации мер по поддержке некоммерческого сектора и социального предпринимательства.

Работа региональных команд оценивалась по целому ряду показателей, среди которых поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, охват населения социальными проектами и др.

"Проектам социально-ориентированных НКО и социальных предприятий мы уделяем особое внимание. Все они помогают нам в реализации таких задач, как поддержка уязвимых категорий граждан, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы, в свою очередь, продолжим реализацию специальных инструментов поддержки таких инициативных команд", — перечислил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Особое значение для развития социальной сферы в регионе имеют проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня в регионе зарегистрировано 4529 НКО, из них 75% — социально ориентированные. Численность работников СОНКО сегодня составляет свыше 17 тыс. человек. К деятельности организаций привлечено более 47 тыс. волонтеров.

Поддержка некоммерческого сектора определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона. Ежегодно минэкономразвития Самарской области проводит конкурс грантов на реализацию социальных проектов СОНКО. В этом году победителями стали 59 проектов, получателями услуг которых станут более 85 тысяч жителей региона.

Сегодня в Самарской области работает 283 социальных предприятия. Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", в регионе реализуются специальные инструменты поддержки социального бизнеса: консультационные, образовательные. Этой категории бизнеса доступны налоговые льготы: к примеру, для ряда социально значимых видов деятельности в части налога на прибыль организаций действует нулевая ставка и освобождение от уплаты НДС. Кроме того, представителям этой категории бизнеса доступна помощь в поиске сотрудников в рамках совместной программы Минэкономразвития России с платформой hh.ru.

Проконсультироваться и подать заявку на получение услуг, а также оформление статуса социального предприятия можно в центрах "Мой бизнес" или на едином портале mybiz63.ru.

