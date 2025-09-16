16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартовали съемки комедийного сериала "Новости" Стало известно, почему продажу стадиона "Буревестник" признали законной Самарская область вошла в число пилотных регионов программы поддержки предпринимателей "серебряного возраста" В центре "Мой бизнес" стартовало обучение для креативных предпринимателей региона В Самарской области отметили десятилетие крупного бизнес-сообщества

Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области стартовали съемки комедийного сериала "Новости"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область снова стала площадкой для съемок федерального сериала. Телеканал ТНТ и Black Box Production приступили к созданию сатирической комедии "Новости", которая будет выполнена в формате мокьюментари — жанре игрового кино, который имитирует документальный фильм.

Фото: предоставлено каналом ТНТ

В сериале рассказывается о провинциальной девушке Ане, которая по воле случая переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет. Чтобы отстоять свое право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе.

Режиссером сериала выступает Аскар Бисембин, который также снимал сериалы "Папины дочки. Новые", "Два холма", а авторами сценария являются Александр Ким, Дарья Афонина, Виталий Хан, Анастасия Сергеева и Тимур Калимов.

В главных ролях сериала задействованы известные актеры Софья Каштанова, Александр Яцко, Владимир Курцеба, Владимир Маркони, Артем Волобуев, Карина Зверева и др.

"Самарская область все чаще попадает в фокус внимания кинематографистов. И мы гордимся их доверием, высокой оценкой потенциала региона, интересом к уникальным локациям для съемок и той поддержке, которую мы оказываем кинокомпаниям, — подчеркнул зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Создание кинопродуктов — это инвестиции в экономику, развитие смежных отраслей, привлечение туристов и возможности для местных жителей, готовых попробовать себя в сфере кино".

Для помощи кинокомпаниям на этапе организации и на этапе непосредственного съемочного процесса в регионе создана специальная структура — Центр кинопроизводства Самарской области. Также в Самарской области действует система ребейтов — компенсации части затрат кинокомпаний на съемки.

"В сериале будет задействовано несколько городов Самарской области, и мы помогаем съемочной группе подбирать подходящие локации, контрагентов, специалистов съемочной группы и актеров эпизодов, массовки. Помогаем с согласованием мест проведения съемок со специальными службами, а также привлечением спецтранспорта, необходимого для съемок некоторых сцен", — рассказал генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5