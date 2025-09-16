В Самарской области стартовали съемки комедийного сериала "Новости"

Самарская область снова стала площадкой для съемок федерального сериала. Телеканал ТНТ и Black Box Production приступили к созданию сатирической комедии "Новости", которая будет выполнена в формате мокьюментари — жанре игрового кино, который имитирует документальный фильм.

В сериале рассказывается о провинциальной девушке Ане, которая по воле случая переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет. Чтобы отстоять свое право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе.

Режиссером сериала выступает Аскар Бисембин, который также снимал сериалы "Папины дочки. Новые", "Два холма", а авторами сценария являются Александр Ким, Дарья Афонина, Виталий Хан, Анастасия Сергеева и Тимур Калимов.

В главных ролях сериала задействованы известные актеры Софья Каштанова, Александр Яцко, Владимир Курцеба, Владимир Маркони, Артем Волобуев, Карина Зверева и др.

"Самарская область все чаще попадает в фокус внимания кинематографистов. И мы гордимся их доверием, высокой оценкой потенциала региона, интересом к уникальным локациям для съемок и той поддержке, которую мы оказываем кинокомпаниям, — подчеркнул зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Создание кинопродуктов — это инвестиции в экономику, развитие смежных отраслей, привлечение туристов и возможности для местных жителей, готовых попробовать себя в сфере кино".

Для помощи кинокомпаниям на этапе организации и на этапе непосредственного съемочного процесса в регионе создана специальная структура — Центр кинопроизводства Самарской области. Также в Самарской области действует система ребейтов — компенсации части затрат кинокомпаний на съемки.

"В сериале будет задействовано несколько городов Самарской области, и мы помогаем съемочной группе подбирать подходящие локации, контрагентов, специалистов съемочной группы и актеров эпизодов, массовки. Помогаем с согласованием мест проведения съемок со специальными службами, а также привлечением спецтранспорта, необходимого для съемок некоторых сцен", — рассказал генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.