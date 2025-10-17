Андрей Сазонов, специалист по транспорту: "Современному миллионнику необходимы метро и трамвайная сеть"

В Самаре идёт разработка нового стратегического документа — единого плана территориального развития и зонирования. Что говорят специалисты о создании ключевого для города документа, и какую роль он способен сыграть в развитии Самары — Волга Ньюс продолжает публикацию мнений экспертов и представителей общественности. Свое видение редакции представил Андрей Сазонов, специалист по транспорту.

Фото: предоставлено спикером

"В Самаре есть утверждённый генплан, действует градостроительный совет при губернаторе, однако на практике в некоторых районах города всё ещё наблюдается застройка с высокой плотностью населения — при этом без соответствующего развития социальной инфраструктуры.

Пока мы не видим серьёзных изменений в реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Что касается активной застройки окраин — этот вопрос в большей степени адресован застройщикам.

На мой взгляд, приоритетом должно быть развитие уже существующих городских районов, особенно вблизи действующих станций метро — это поможет снизить нагрузку на транспортную систему и повысить комфорт городской среды.

Что касается будущих проектов, хочется верить, что планы по развитию Безымянки с привлечением инвесторов из других регионов действительно будут реализованы. Это могло бы дать мощный импульс для реновации района.

Отвечая на вопрос о том, какие тренды сегодня влияют на формирование новых генпланов крупных городов с точки зрения транспортной инфраструктуры, можно отметить следующее: обязательно должно учитываться наличие скоростного транспорта и средств массовой перевозки пассажиров. Строительство новых микрорайонов в отдалённых локациях, куда можно запустить только автобусы, теряет смысл — такой подход не обеспечивает нужного уровня транспортной доступности и устойчивого развития территории.

При разработке генплана транспортной системы современного города обязательно должно быть предусмотрено развитие электротранспорта — как наземного, так и подземного. В современных условиях для миллионного города необходимо развитие метро и трамвайной сети. Не стоит пренебрегать и троллейбусами, учитывая возможности новых моделей двигаться на автономном ходу. Большие перспективы и у территории вдоль железной дороги. У РЖД серьезные планы по реализации проекта городской электрички в Самаре, первые шаги в этом направлении уже делаются".