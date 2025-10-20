50 топ-менеджеров крупнейших ритейлеров страны собрались в Самаре

Более пятидесяти топ-менеджеров ведущих торговых сетей России приехали в Самару — чтобы своими глазами увидеть, как сегодня меняется рынок офлайн-ритейла и что задаёт тон развитию региональных девелоперских проектов.

Первой точкой маршрута стал торговый комплекс АМБАР — флагманская площадка, где видны обновления: новые бренды, цифровые сервисы и концептуальные зоны отдыха. Гостей провели по галерее, показали внутреннюю "экосистему" комплекса и даже заглянули на ферму альпак.

Затем участники отправились в LETOUT Аутлет Молл. Осмотрели торговый комплекс, который стал первым профессиональным ТК в Самаре. В LETOUT находятся знаменитые Самарские термы — одни из самых больших в России. Площадь комплекса — 24 тысячи квадратных метров, здесь работает более 20 саун и хаммамов, 10 бассейнов и целая команда из 123 сотрудников.

Здесь говорили о том, как торговля всё чаще пересекается с отдыхом и туризмом, а формат торговых центров становится частью городской инфраструктуры выходного дня.

Президент холдинга Global Vision Геннадий Сурков представил гостям стратегию развития компании и рассказал, как за 13 лет холдинг вырос из локального застройщика в девелопера федерального уровня.

"61 арендатор работает с нами с самого начала — с 2014 года. Для нас это главный показатель доверия и устойчивости", — отметил Геннадий Сурков.

Сегодня Global Vision управляет 272 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости и развивает 146 гектаров жилых территорий. В Самаре компания реализует масштабный проект "Амград", а недавно представила новый мастер-план в Челябинске.