50 топ-менеджеров крупнейших ритейлеров страны собрались в Самаре Олег Никитенко: "Без метро и удобных пересадок Самара рискует потерять городское единство" Градсовет забраковал проект компании "ПОСКО" на ул. Партизанской в Самаре "Город должен развиваться комплексно и на перспективу" — доцент СамГТУ Анна Жоголева о новом Генплане Самары Андрей Сазонов, специалист по транспорту: "Современному миллионнику необходимы метро и трамвайная сеть"

Строительство Строительство и недвижимость

50 топ-менеджеров крупнейших ритейлеров страны собрались в Самаре

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более пятидесяти топ-менеджеров ведущих торговых сетей России приехали в Самару — чтобы своими глазами увидеть, как сегодня меняется рынок офлайн-ритейла и что задаёт тон развитию региональных девелоперских проектов.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Первой точкой маршрута стал торговый комплекс АМБАР — флагманская площадка, где видны обновления: новые бренды, цифровые сервисы и концептуальные зоны отдыха. Гостей провели по галерее, показали внутреннюю "экосистему" комплекса и даже заглянули на ферму альпак.

Затем участники отправились в LETOUT Аутлет Молл. Осмотрели торговый комплекс, который стал первым профессиональным ТК в Самаре. В LETOUT находятся знаменитые Самарские термы — одни из самых больших в России. Площадь комплекса — 24 тысячи квадратных метров, здесь работает более 20 саун и хаммамов, 10 бассейнов и целая команда из 123 сотрудников.

Здесь говорили о том, как торговля всё чаще пересекается с отдыхом и туризмом, а формат торговых центров становится частью городской инфраструктуры выходного дня.

Президент холдинга Global Vision Геннадий Сурков представил гостям стратегию развития компании и рассказал, как за 13 лет холдинг вырос из локального застройщика в девелопера федерального уровня.

"61 арендатор работает с нами с самого начала — с 2014 года. Для нас это главный показатель доверия и устойчивости", — отметил Геннадий Сурков.

Сегодня Global Vision управляет 272 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости и развивает 146 гектаров жилых территорий. В Самаре компания реализует масштабный проект "Амград", а недавно представила новый мастер-план в Челябинске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

