В "Амграде" началось строительство двух новых жилых домов

В четвёртом квартале макрорайона "Амград" началось строительство двух новых жилых домов. Застройщик - ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" - получил разрешения на строительство и объявил о старте продаж квартир в этих домах.
Третий и четвертый дома завершат текущий этап освоения территории и обозначат направление дальнейшего развития проекта.
Третий дом возводится в центральной части квартала, вдали от оживленных магистралей. Здание переменной этажности - 14 и 18 этажей - рассчитано на 220 квартир. В проекте предусмотрены студии, квартиры с кухнями-гостиными, а также двух- и трехкомнатные планировки. Часть квартир имеет окна, ориентированные на две или три стороны света.
Четвертый дом станет архитектурной доминантой квартала. Это односекционное 24-этажное здание у въезда в "Амград", рядом с ТК "Амбар". В нем запроектировано 181 квартира, преимущественно семейные форматы увеличенной площади. Количество квартир на этаже сокращено в соответствии со стандартом комфорт+, что обеспечивает больший уровень уюта и приватности.
Макрорайон "Амград" развивается как "город внутри города" с продуманной инфраструктурой и транспортной доступностью. Район связан с центром Самары через Уральскую улицу и Южное шоссе. Развитие территории рассчитано до 2040 года и будет реализовываться поэтапно.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.