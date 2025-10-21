В "Амграде" началось строительство двух новых жилых домов

В четвёртом квартале макрорайона "Амград" началось строительство двух новых жилых домов. Застройщик - ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" - получил разрешения на строительство и объявил о старте продаж квартир в этих домах.

Третий и четвертый дома завершат текущий этап освоения территории и обозначат направление дальнейшего развития проекта.

Третий дом возводится в центральной части квартала, вдали от оживленных магистралей. Здание переменной этажности - 14 и 18 этажей - рассчитано на 220 квартир. В проекте предусмотрены студии, квартиры с кухнями-гостиными, а также двух- и трехкомнатные планировки. Часть квартир имеет окна, ориентированные на две или три стороны света.

Четвертый дом станет архитектурной доминантой квартала. Это односекционное 24-этажное здание у въезда в "Амград", рядом с ТК "Амбар". В нем запроектировано 181 квартира, преимущественно семейные форматы увеличенной площади. Количество квартир на этаже сокращено в соответствии со стандартом комфорт+, что обеспечивает больший уровень уюта и приватности.

Макрорайон "Амград" развивается как "город внутри города" с продуманной инфраструктурой и транспортной доступностью. Район связан с центром Самары через Уральскую улицу и Южное шоссе. Развитие территории рассчитано до 2040 года и будет реализовываться поэтапно.