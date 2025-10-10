В «Баланс Towers» показали стройку и дефицитные квартиры

ТОП-5 самых востребованных квартир в жилых башнях «Баланс Towers»: какие остались в продаже.

Самый высокий жилой небоскреб Самары — жилые башни «Баланс Towers» готовится к сдаче в эксплуатацию уже через 64 недели.

Сегодня стройка ушла далеко «за экватор», а проект вступает в стадию максимальной ликвидности. Риски, связанные с долгим ожиданием минимизированы, а преимущества готового объекта становятся осязаемыми.

Покупатель приобретает уже не просто чертежи и обещания, а готовый продукт с подтвержденным качеством и сформированной средой обитания.

Мы решили попросить коммерческого директора жилых башен «Баланс Towers» Марию Иванову рассказать о том, какие квартиры раскупили в первую очередь и какие самые популярные лоты сейчас можно забронировать?

«Мы вам покажем настоящие хиты проекта, их популярность обусловлена рядом уникальных характеристик. Выбор варианта квартиры в строящемся объекте зачастую становится не менее сложным, чем выбор самого жилого комплекса», — сказала Мария Иванова.

Вот, например, элегантная, эргономичная квартира с одной спальней и просторной кухней-гостиной в башне Б37. Таких квартир в продаже прямо сейчас — всего 2 на 27 и 32 этажах.

«Не удивительно. Между собой мы эту квартиру называем «любименькая», она всегда нравилась абсолютно всем, и на протяжении всего проекта именно ее стремились выбрать люди, умеющие ценить качество жизни» — говорит коммерческий директор девелопера проекта Мария Иванова.

Благодаря большому количеству окон на разные стороны в квартире светло и уютно, а вид на живописную реку создает уникальную атмосферу спокойствия и красоты. «Мы иногда сталкивались с удивительными возражениями — так много окон, надо много штор, и шкафы некуда ставить». Но, конечно, эти возражения одних, являются преимуществами для других, и последних в десятки раз больше среди любителей «Баланс Towers».

Оптимальным вариантом для жизни и инвестирования станет уникальная квартира в башне А22 двумя изолированными спальнями и тремя санузлами, здесь учтены все нюансы для комфортной жизни и абсолютно разных сценариев жизни. Благодаря продуманной планировке с четким зонированием вся площадь квартиры остается полезной. Просторная кухня-гостиная посередине — разделяет спальни и делает их максимально приватными, а сразу две мастер-спальни с собственным санузлом — эксклюзив, который крайне редко встречается в планировочных решениях.

«Эта квартира — слом всех шаблонов и пример кардинально нового сценария жизни для Самары, таких предложений в современных новостройках нет. Вопрос — а зачем в квартире 3 санузла звучал чаще, чем „сколько она стоит“. А как без приватных санузлов в квартире с двумя мастер спальнями? Такой формат не привычен массовому спросу, но и резиденты «Баланс Towers» — люди с большим вкусом и насмотренностью», — рассказывает Мария Иванова. И в подтверждение своих слов показывает, что сейчас в продаже всего 3 таких квартиры на 10, 18 и 20 этажах.

Ограниченное предложение квартир с такими привлекательными параметрами на рынке делает их ценным активом. Изначальный интерес к проекту был подогрет амбициозной архитектурной концепцией от московского бюро T+T Architects и заявленными атрибутами бизнес-класса. Покупатели видели потенциал в проекте, который сразу позиционировался как «дерзкий вызов принятой региональности».

Инвестиционная привлекательность «Баланс Towers» планомерно росла вместе с этапами строительства и регулярного апгрейда проекта. Признание проекта на престижной премии URBAN, где он сначала вошел в ТОП-3, а затем был удостоен звания «Лучший жилой небоскреб России»*, стало мощным импульсом. Этот успех доказал, что объект конкурентоспособен не только на местном, но и на общероссийском рынке, что незамедлительно отразилось на спросе и котировках.

В настоящий момент в «Баланс Towers» продано 55% квартир, а дефицитные и самые популярные лоты можно выбрать на очень комфортных условиях: 5 финансовых программ и выгодная ипотека помогут вам стать владельцем недвижимости в проекте федерального уровня по ценам, актуальным для Самары.

Скачайте каталог ТОП-5 дефицитных квартир и запишитесь на индивидуальную консультацию.

Узнать больше о предложении можно в Телеграм или по номерам + 7 (987) 955-51-51 и +7 (846) 205-51-51. Сайт www.balancetowers.ru.

Жилые башни «Баланс Towers» — победитель в номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии Urban 2025 среди регионов России искл. Москву, МО, Санкт-Петербург и Лен.область, класс объекта строительства — комфорт, бизнес или элит, проектная высота здания — от 100 метров или количество этажей в проекте — свыше 30, открыты продажи.