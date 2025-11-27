Стало известно, какой ТЦ самарцы считают лучшим

Самарцы выбрали любимый торговый центр. На церемонии Народной премии 63.RU объявили победителя в номинации "Торговый центр года".

В этом году премию вручали в Самарском академическом театре оперы и балета. На сцене собрались представители бизнес-сообщества, звёздные гости и герои публикаций издания. Всего награды получили компании в десяти номинациях.

За звание лучшего торгового центра боролись десять популярных моллов: "АМБАР", "Космопорт", "ГудʼОК", "Аврора", "Кировский", Letout, "Мега", "Вива Лэнд", "El Rio" и "Точка Сити".

Победителя объявила — семья, воспитавшая 27 приемных детей. Вместе с ними на сцену поднялись их воспитанники. Именно один из детей и вручил статуэтку.

"Победителем становится торговый комплекс АМБАР!" — прозвучало со сцены. В зале вспыхнули крики поддержки: сотрудников "Амбара" было слышно сразу.

На сцену за наградой поднялись представители холдинга "Глобал Вижн": Олег Извеков — Операционный директор по управлению недвижимостью, Ирина Пискунова — Коммерческий директор и Яна Чернухина — Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и поблагодарили гостей и команду.

"Эта награда, наверное, самая ценная, потому что её выбрали не эксперты, а голосовали наши гости. Спасибо всем, кто приходит в АМБАР со своими семьями и друзьями. Огромная благодарность нашей команде — вы создаёте качественный продукт и сервис. И большая признательность нашим собственникам — Геннадию Викторовичу Суркову, Ольге Ивановне и Виктору Геннадьевичу. Эта награда — не финиш, а старт. Мы будем оставаться местом, куда хочется возвращаться", — отметила Яна Чернухина.

Команда АМБАРА также поблагодарила 63.RU и жителей Самары за выбор.