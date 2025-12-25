16+
Строительство Строительство и недвижимость

Как отмена моратория за задержку ввода жилья повлияет на цены на квартиры

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
19 декабря во время "Прямой линии" Президент России Владимир Путин поручил не продлевать мораторий на взыскания с застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья. Мера была введена в период пандемии COVID-19 и затем несколько раз продлевалась.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Глава государства напомнил, что мораторий задумывался как антикризисная поддержка строительной отрасли. Сейчас, по его словам, в этом больше нет необходимости.

"Полагаю, достаточно. И попрошу правительство этих мораториев не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя, а историю с мораторием на штрафы надо заканчивать", — подчеркнул Владимир Путин.

Для рынка недвижимости это поворотный момент для девелоперов. Для обычных покупателей — тем более. Почему решение принято именно сейчас и как оно отразится на застройщиках, объясняет Андрей Крикуненко, директор по строительству холдинга "Глобал Вижн".

Пережить сложный период

Мораторий действительно помог отрасли пройти турбулентное время. В период пандемии и последующих экономических ограничений он позволил ряду застройщиков завершить проекты без дополнительного давления со стороны штрафных санкций.

Однако у любой антикризисной меры есть предел эффективности.

"Антикризисная мера не должна быть вечной"

Отмена моратория — это сигнал рынку о возвращении к базовым правилам. Если в договоре указан срок, он должен соблюдаться. Это нормальная логика любого зрелого рынка.

Повлияет ли это на цены на недвижимость

Главный вопрос для покупателей: не приведёт ли возврат штрафов к росту цен на квартиры. По оценке эксперта, резкого скачка ждать не стоит, но подход застройщиков действительно изменится.

Часть рисков, безусловно, будет закладываться в финансовую модель проектов. Но ключевое здесь не рост цен, а изменение подхода. Компании станут осторожнее с запуском новых проектов и честнее с графиками строительства.

Ситуация выглядит достаточно устойчиво. Для застройщиков, которые умеют планировать строительство и работать с подрядчиками, возврат штрафов не станет для них проблемой.

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 декабря 2025 года, СЗ "ГВ Девелопмент" 45 месяцев подряд имеет наивысший рейтинг — 5 баллов — по показателю своевременности ввода жилья. В целом по стране такой рейтинг имеют лишь около 48% застройщиков.

Важно понимать, что мы этим мораторием фактически никогда и не пользовались. Все проекты холдинга сдавались в заявленные сроки, без переносов. Поэтому для нас отмена моратория — это не изменение правил, а возврат к нормальной, рабочей логике рынка.

Рынок станет жёстче — и это нормально

Проекты с плохо просчитанной экономикой или хроническими задержками окажутся под давлением. И это естественный процесс.

Возврат ответственности — это фильтр. Он отделяет тех, кто реально умеет строить и соблюдать сроки, от тех, кто привык работать "на авось".

На что стоит обратить внимание покупателям уже сейчас

Покупателям стоит быть особенно внимательными при покупке квартир на ранней стадии строительства. Смотрите не только на цену и красивые рендеры. Изучайте историю застройщика, фактические сроки сдачи предыдущих проектов. Возврат штрафов делает эти критерии ещё важнее.

