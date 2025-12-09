"Новому городу" опять отказали в высотной застройке центра Самары

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд принял новое решение по иску ООО СЗ ИК "Новый город" против мэрии Самары и региональных минстроя и министерства градостроительной политики. Компании вновь отказали в высотной застройке участка в центре города.
Предметом спора служит 125-й квартал, расположенный в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова. "Новый город" получил его в 2016 году по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.
На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Позже она попала в границы исторического поселения. Квартал перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 м (около пяти этажей) там запретили. Однако при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 м (около 10 этажей).
В 2021 году "Новый город" предпринял попытку добиться этого спецсогласования. Компания заявила, что собирается построить дома высотой от трех до девяти этажей, и даже представила эскизы.
Общественные обсуждения проекта прошли в пользу застройщика. Большинство участников одобрили его. Однако мэрия отказала в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Причиной стало частичное расположение участка в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения "Техникум" и "Здание городского ломбарда".
Летом 2023 года "Новый город" оспорил это решение. Представители компании отметили в иске, что постановление главы Самары нарушает права и законные интересы организации, а также делает экономически нецелесообразным договор РЗТ. Однако арбитражный суд встал на сторону властей и отказал в удовлетворении требований застройщика. Суд пришел к выводу, что решение властей было законным. Ссылки "Нового города" на договор РЗТ не приняли во внимание, так как в условиях не прописано, что мэрия обязана согласовать многоэтажную застройку участка.
Оспорить это решение компании удалось в Поволжском арбитраже. Дело направили на новое рассмотрение, и на этот раз региональный арбитраж удовлетворил иск "Нового города", отметив, что решение мэрии нарушает права организации. Минград (это ведомство обладает полномочиями на согласование отклонений) обязали согласовать высотную застройку площадки.
Однако министерство и мэрия оспорили решение суда. Апелляционная инстанция его отменила и постановила - застройщику в удовлетворении предъявленных требований отказать. Благодаря этому, вероятнее всего, начнется новый виток разбирательств вокруг участка. "Новый город" может подать жалобу в Поволжский арбитраж.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет