"Новому городу" опять отказали в высотной застройке центра Самары Михаил Жуков судится за пост директора в компании-застройщике ЖК "Космолет" Стало известно, какой ТЦ самарцы считают лучшим Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом Верховный Суд отказал мэру в устранении застройщика с площадки у "Вива Лэнда"

Строительство Строительство и недвижимость

"Новому городу" опять отказали в высотной застройке центра Самары

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд принял новое решение по иску ООО СЗ ИК "Новый город" против мэрии Самары и региональных минстроя и министерства градостроительной политики. Компании вновь отказали в высотной застройке участка в центре города.

Фото: архитектурно-планировочная мастерская «Рекон»

Предметом спора служит 125-й квартал, расположенный в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова. "Новый город" получил его в 2016 году по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Позже она попала в границы исторического поселения. Квартал перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 м (около пяти этажей) там запретили. Однако при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 м (около 10 этажей).

В 2021 году "Новый город" предпринял попытку добиться этого спецсогласования. Компания заявила, что собирается построить дома высотой от трех до девяти этажей, и даже представила эскизы.

Корпоративный спор застройщика 125-го квартала пошел на новый круг
Судебный процесс по разрешению корпоративного спора в ООО СЗ ИК "Новый город" начнется заново. Поволжский арбитраж направил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Общественные обсуждения проекта прошли в пользу застройщика. Большинство участников одобрили его. Однако мэрия отказала в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Причиной стало частичное расположение участка в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения "Техникум" и "Здание городского ломбарда".

Летом 2023 года "Новый город" оспорил это решение. Представители компании отметили в иске, что постановление главы Самары нарушает права и законные интересы организации, а также делает экономически нецелесообразным договор РЗТ. Однако арбитражный суд встал на сторону властей и отказал в удовлетворении требований застройщика. Суд пришел к выводу, что решение властей было законным. Ссылки "Нового города" на договор РЗТ не приняли во внимание, так как в условиях не прописано, что мэрия обязана согласовать многоэтажную застройку участка.

Оспорить это решение компании удалось в Поволжском арбитраже. Дело направили на новое рассмотрение, и на этот раз региональный арбитраж удовлетворил иск "Нового города", отметив, что решение мэрии нарушает права организации. Минград (это ведомство обладает полномочиями на согласование отклонений) обязали согласовать высотную застройку площадки. 

Однако министерство и мэрия оспорили решение суда. Апелляционная инстанция его отменила и постановила - застройщику в удовлетворении предъявленных требований отказать. Благодаря этому, вероятнее всего, начнется новый виток разбирательств вокруг участка. "Новый город" может подать жалобу в Поволжский арбитраж. 

