Мэрия Самары отказала "Новому городу" в застройке исторического центра

Мэрия Самары опубликовала постановление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 6776 кв. метров в исторической части города.
"Отказать ООО СЗ ИК "Новый город" в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 6776 кв.м", - отмечается в постановлении.
Земля расположена в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. Застройщик планировал возвести здесь многоэтажную жилую (высотную) застройку.
Однако, на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки при главе Самары, а также на основании ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в связи с частичным расположением участка в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-А) объектов культурного наследия регионального значения "Техникум", "Здание городского ломбарда", утвержденной приказом управления государственной охраны
объектов культурного наследия Самарской области от 01.10.2020 № 161) получил отказ.
Напомним, в конце октября в Самаре прошли общественные обсуждения, на которым самарцам предлагали высказаться за строительство нового ЖК в историческом центре города (125-й квартал) силами ООО СЗ ИК "Новый город". Большинство жителей (свыше 100 человек) проголосовали "за".
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?