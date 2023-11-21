Мэрия Самары отказала "Новому городу" в застройке исторического центра

Мэрия Самары опубликовала постановление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 6776 кв. метров в исторической части города.

"Отказать ООО СЗ ИК "Новый город" в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 6776 кв.м", - отмечается в постановлении.

Земля расположена в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. Застройщик планировал возвести здесь многоэтажную жилую (высотную) застройку.

Однако, на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке

проекта правил землепользования и застройки при главе Самары, а также на основании ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в связи с частичным расположением участка в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-А) объектов культурного наследия регионального значения "Техникум", "Здание городского ломбарда", утвержденной приказом управления государственной охраны

объектов культурного наследия Самарской области от 01.10.2020 № 161) получил отказ.

Напомним, в конце октября в Самаре прошли общественные обсуждения, на которым самарцам предлагали высказаться за строительство нового ЖК в историческом центре города (125-й квартал) силами ООО СЗ ИК "Новый город". Большинство жителей (свыше 100 человек) проголосовали "за".