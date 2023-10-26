Самарцы с энтузиазмом восприняли стройку высотки в границах исторического поселения

В Самаре завершились общественные обсуждения, на которых жителям предлагали высказаться за строительство нового ЖК в историческом центре города (125-й квартал).

Напомним, общая площадь земельных участков под застройку составила 6776 кв. метров, они расположены в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова.

Разрешение на условно разрешенный вид использования указанных участков просило ООО СЗ ИК "Новый город", принадлежащее семье девелопера Владимира Кузьмина.

В обсуждениях участвовало свыше 100 самарцев. Большинство (100 человек) направили свое мнение в письменном виде в департамент градостроительства.

"Срочно! Нужно снести дом №132 по ул. Буянова. Невозможно находиться и жить в доме на территории этого земельного участка, так как в связи со строительством все дома по ул. Буянова снесены и только наш и еще пара остались на 125 квартале в части по этой улице. Необходимо снести дом №132, так как в пределах нескольких кварталов отсутствует водопроводная колонка и действует полная антисанитария! Выражаю мнение всех собственников дома. Наш город должен стать современным и красивым," - отметила Н.И.Шишова, одна из жильцов помещения.

"К застройке отношусь положительно, так как это преобразит облик данного квартала и района в целом, - рассудили горожане. - Если хотите восстановить старые дома, делайте это на ул. Куйбышева и т.п."

Протокольно было зафиксировано всего одно отрицательное мнение: "Против отклонения от предельных параметров застройки. Исторический центр нужно сохранить", - высказалась А.Журавлева.

Слушания признаны состоявшимися.