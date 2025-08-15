16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экотропы Самарской области попали на национальный туристический портал Промышленный туризм открывает новые горизонты Самарская область вошла в число регионов-лидеров по темпам классификации гостиниц и отелей Федоровские луга попали в зону внимания инвестора МТС открыла на самарской набережной бесплатную зону отдыха и развлечений для жителей города

Туризм Общество

Экотропы Самарской области попали на национальный туристический портал

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Информация об экотропах Самарской области теперь на национальном туристическом портале. Об этом сообщает региональное министерство туризма.

Удобный экологический маршрут можно подобрать на сайте эко.путешествуем.рф. На сегодняшний день на национальном туристическом портале размещено 67 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 62 региона России, в том числе экологические маршруты по Жигулевскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.

Экологические маршруты по заповеднику полностью проходят по особо охраняемой природной территории и позволяют туристам посетить природные достопримечательности, выбрав направление в зависимости от предпочтений и физической подготовки.

Они включают в себя посещение одних из самых популярных экологических маршрутов Самарской области — гору Стрельную и экологическую тропу "Храм природы".

Стрельная гора расположена близко к федеральной трассе, с нее открываются великолепные виды, а на пешеходной части маршрута расположено много достопримечательностей. Гостей ждет путешествие на вершину Жигулей, к реликтовым сосновым борам и волжским просторам.

Экологическая тропа "Храм природы" ведет к освященному Никольскому роднику в заповедном урочище Каменная Чаша. При входе на экологическую тропу установлена арка, символизирующая лучи солнца. Маршрут проходит по лесному массиву заповедника, поднимаясь по северному склону Жигулей через перевал Трудный и спускаясь затем по Каменному оврагу к источнику. Протяженность маршрута в одну сторону — 2 км.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31