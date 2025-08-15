Экотропы Самарской области попали на национальный туристический портал

Информация об экотропах Самарской области теперь на национальном туристическом портале. Об этом сообщает региональное министерство туризма.

Удобный экологический маршрут можно подобрать на сайте эко.путешествуем.рф. На сегодняшний день на национальном туристическом портале размещено 67 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 62 региона России, в том числе экологические маршруты по Жигулевскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.

Экологические маршруты по заповеднику полностью проходят по особо охраняемой природной территории и позволяют туристам посетить природные достопримечательности, выбрав направление в зависимости от предпочтений и физической подготовки.

Они включают в себя посещение одних из самых популярных экологических маршрутов Самарской области — гору Стрельную и экологическую тропу "Храм природы".

Стрельная гора расположена близко к федеральной трассе, с нее открываются великолепные виды, а на пешеходной части маршрута расположено много достопримечательностей. Гостей ждет путешествие на вершину Жигулей, к реликтовым сосновым борам и волжским просторам.

Экологическая тропа "Храм природы" ведет к освященному Никольскому роднику в заповедном урочище Каменная Чаша. При входе на экологическую тропу установлена арка, символизирующая лучи солнца. Маршрут проходит по лесному массиву заповедника, поднимаясь по северному склону Жигулей через перевал Трудный и спускаясь затем по Каменному оврагу к источнику. Протяженность маршрута в одну сторону — 2 км.