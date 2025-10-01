В Тольятти появятся четыре гостиничных комплекса

В рамках развития туристической инфраструктуры в Тольятти хотят создать новые современные объекты размещения. Это стало известно из презентации минтуризма Самарской области на оперативном совещании, прошедшем 30 сентября.
Один из объектов — гостиничный комплекс на 190 номеров. Он называется "Курорт Грейс Люксор Волга Конгресс". Судя по сайту отеля, открытие намечено на конец октября. Это будет 4-звездочный СПА-отель от группы отелей "Грейс". Располагаться он будет на живописном берегу Волги. Планируется, что здесь можно будет как отдыхать, так и останавливаться во время деловых поездок.
Также в презентации минтуризма значатся "Амбар Хаус" на 74 номера, отель "Пальмиро" на 90 номеров и новый корпус "Альпен парк" на 24 номера. Последний позиционирует себя через фразу "уютная атмосфера альпийского шале".
Напомним, на этой неделе также стало известно о скором открытии акватермального комплекса "АТОЛЛ" в Тольятти. Предполагается, что это произойдет во втором квартале 2026 года.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....