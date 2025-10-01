16+
Туризм Общество

В Тольятти появятся четыре гостиничных комплекса

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках развития туристической инфраструктуры в Тольятти хотят создать новые современные объекты размещения. Это стало известно из презентации минтуризма Самарской области на оперативном совещании, прошедшем 30 сентября.

Один из объектов — гостиничный комплекс на 190 номеров. Он называется "Курорт Грейс Люксор Волга Конгресс". Судя по сайту отеля, открытие намечено на конец октября. Это будет 4-звездочный СПА-отель от группы отелей "Грейс". Располагаться он будет на живописном берегу Волги. Планируется, что здесь можно будет как отдыхать, так и останавливаться во время деловых поездок.

Также в презентации минтуризма значатся "Амбар Хаус" на 74 номера, отель "Пальмиро" на 90 номеров и новый корпус "Альпен парк" на 24 номера. Последний позиционирует себя через фразу "уютная атмосфера альпийского шале".

Напомним, на этой неделе также стало известно о скором открытии акватермального комплекса "АТОЛЛ" в Тольятти. Предполагается, что это произойдет во втором квартале 2026 года.

