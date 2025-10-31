К созданию новых пляжей в Самарской области решили привлечь частников

Министерство туризма Самарской области приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять участие в конкурсном отборе на получение грантов. Среди предложенных направлений — создание и развитие пляжей на реках, озерах, водохранилищах и иных водных объектах.

Бизнесмены должны учитывать, уровень софинансирования проектов с их стороны должен составлять не менее 50% от размера запрашиваемого гранта. Средства направят на приобретение:

туалетных и душевых кабин;

фонтанчиков для питья и мытья ног;

кабин для переодевания или комплектующих материалов для их изготовления, пляжного оборудования (включая оплату работ и услуг по их установке);

оборудования для обустройства спортивных и детских площадок, спортивного оборудования;

оборудования для создания условий для приема и обслуживания туристов с

ограниченными физическими возможностями (включая оплату работ и услуг по их установке).

Помимо этого, в рамках конкурса разыгрываются гранты на создание туристических маршрутов и развитие инфраструктуры. Прием заявок продлится до 22 ноября 2025 года.