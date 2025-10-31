16+
К созданию новых пляжей в Самарской области решили привлечь частников

Министерство туризма Самарской области приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять участие в конкурсном отборе на получение грантов. Среди предложенных направлений — создание и развитие пляжей на реках, озерах, водохранилищах и иных водных объектах.

Бизнесмены должны учитывать, уровень софинансирования проектов с их стороны должен составлять не менее 50% от размера запрашиваемого гранта. Средства направят на приобретение:

  • туалетных и душевых кабин;
  • фонтанчиков для питья и мытья ног;
  • кабин для переодевания или комплектующих материалов для их изготовления, пляжного оборудования (включая оплату работ и услуг по их установке);
  • оборудования для обустройства спортивных и детских площадок, спортивного оборудования;
  • оборудования для создания условий для приема и обслуживания туристов с
  • ограниченными физическими возможностями (включая оплату работ и услуг по их установке).

Областные власти уже несколько лет обсуждают вопрос организации новых пляжей — в частности, в Самаре. Даже были выбраны площадки. Также планируется развитие существующих пляжей. 

Помимо этого, в рамках конкурса разыгрываются гранты на создание туристических маршрутов и развитие инфраструктуры. Прием заявок продлится до 22 ноября 2025 года.

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

