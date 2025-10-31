К созданию новых пляжей в Самарской области решили привлечь частников

Министерство туризма Самарской области приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять участие в конкурсном отборе на получение грантов. Среди предложенных направлений — создание и развитие пляжей на реках, озерах, водохранилищах и иных водных объектах.
Бизнесмены должны учитывать, уровень софинансирования проектов с их стороны должен составлять не менее 50% от размера запрашиваемого гранта. Средства направят на приобретение:
- туалетных и душевых кабин;
- фонтанчиков для питья и мытья ног;
- кабин для переодевания или комплектующих материалов для их изготовления, пляжного оборудования (включая оплату работ и услуг по их установке);
- оборудования для обустройства спортивных и детских площадок, спортивного оборудования;
- оборудования для создания условий для приема и обслуживания туристов с
- ограниченными физическими возможностями (включая оплату работ и услуг по их установке).
Помимо этого, в рамках конкурса разыгрываются гранты на создание туристических маршрутов и развитие инфраструктуры. Прием заявок продлится до 22 ноября 2025 года.
Областные власти уже несколько лет обсуждают вопрос организации новых пляжей — в частности, в Самаре. Даже были выбраны площадки. Также планируется развитие существующих пляжей.