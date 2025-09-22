16+
Туризм Общество

Стала известна программа гастрофестиваля "Самара со вкусом"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
27 и 28 сентября, на набережной Самары в районе бассейна ЦСК ВВС пройдет первый в регионе масштабный гастрономический фестиваль "Самара со вкусом" - главное событие осени для любителей настоящей еды, атмосферы и самарского гостеприимства.

На площадке фестиваля соберутся более 50 участников: рестораны, кафе, производители мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий, торговые сети и поставщики полуфабрикатов. Главное условие — вся продукция должна быть связана с Самарской областью и Волгой. Здесь можно будет попробовать авторские блюда, местные сыры, дичь, рыбу из Волги, домашние заготовки и даже "волжскую" шоколадную пасту — все, что рождает земля и традиции региона.

Конкурс: выберем Самарское блюдо

27 сентября с 13:00 до 17:00 пройдет уникальный конкурс — народный выбор самого вкусного блюда Самарской области.

Десять ресторанов и кафе приготовят на глазах у публики свои фирменные креативные блюда — уже существующие в меню или только что созданные специально для фестиваля. Посетители выступят народным жюри: после дегустации каждый сможет проголосовать за любимое блюдо. Победитель станет символом самарской кухни — его рецепт могут включить в официальный гастрономический путеводитель региона.

"Самара развивается очень динамично в социально культурной сфере. Первый общегородской гастрономический фестиваль "Самара со вкусом" — еще одно яркое мероприятие этого года. Команды разных ресторанов, кофеен и пекарен подготовили для вас, дорогие гости, очень вкусную программу, желаю вам получить удовольствие от этого праздника", — призывает горожан самарский ресторатор Евгений Реймер.

Кабачковая икра: семейная традиция у большого стола

Осень — пора сбора урожая, а в Самарской области — пора готовить кабачковую икру.
28 сентября с 14:00 до 17:00 на главной сцене фестиваля соберутся представители серебряного возраста, которые покажут настоящий мастер-класс по приготовлению икры по семейным рецептам. Все желающие смогут не только наблюдать, но и попробовать горячую, ароматную икру прямо с кухни — как ее готовили в советские времена, всей семьей, у открытого окна, с видом на Волгу.

"Самара со вкусом" — это не просто еда, это возможность себя показать и других увидеть. И именно осень — идеальное время для такого события. Самара может стать гастрономическим магнитом, куда захотят приехать шефы, производители и гости из других регионов", — отметил Владислав Зотов, представитель организационного комитета фестиваля.

