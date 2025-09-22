Самарская область приняла финал автопробега "Москва – Самара"

18 сентября 40 участников автопробега прибыли в Самару. Для гостей региона была организована насыщенная программа с тематической экскурсионной речной прогулкой по Волге, посещением паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова и музея АвтоВАЗа в Тольятти, участием в гастрономическом шоу в экоотеле "Маяк".

Финальным мероприятием стал круглый стол с экспертным сообществом.

"Более 40 экспертов проехали по участкам 12 туристических маршрутов по территории 8 субъектов России — это более 1750 километров. Перед нами стояла задача — оценить автомобильные туристические маршруты, дать рекомендации по их развитию регионам и рассказать туристам о том, что такая работа ведется для того, чтобы путешествовать было комфортно и безопасно. 108 автомаршрутов, созданных при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство", уже можно найти на портале Путешествуем.рф", — сказал заместитель директора Центра развития туризма ЦСР Константин Хатковский.

Сегодня в Самарской области два верифицированных автомаршрута — "Жигулевские выходные" и "Длинные выходные в Самарской области".

Автопробег с участием экспертного сообщества — это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.

"Очень важно, что автопробег проходил с участием автоэкспертов. Мы провели экспертизу более 100 объектов придорожного сервиса — АЗС, станций технического обслуживания, кемпингов", — отметил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

В рамках круглого стола эксперты оценили транспортную инфраструктуру автомаршрутов на территории Самарской области. В регионе фиксируется рост популярности автотуризма — за 8 месяцев 2025 года количество путешественников, выбирающих такой формат, больше чем за весь 2024 год. Число туристов, посещающих регион на автомобилях продолжит расти — это тренд и заслуга команды региона.

"Автомобильный туризм является одним из перспективных направлений региональной политики Самарской области в сфере туризма. Комфорт дорожных связей обеспечивает развитие в регионе автотуризма, как разновидности более выгодных для бюджета семьи и компаний путешествий, в которых основным средством передвижения является персональный автомобиль. Практически половина туристов из общего турпотока Самарской области в летний период путешествуют по региону на машине. Проходящая через регион М-5 "Урал" способствует прибытию автопутешественников из различных субъектов России, больше всего в регион приезжают из Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республик Татарстан и Башкортостан" — отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Кроме того, LADA, выпускаемая в Тольятти на заводе АвтоВАЗ, стала партнером автопробега и предоставила для путешествия парк современных автомобилей. Они выдержали испытания и прошли маршрут без единой поломки.