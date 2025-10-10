В Самарской области подвели итоги второго конкурса инвестиционных проектов в сфере туризма

Министерство туризма Самарской области подвело итоги второго конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфере туризма. В рамках конкурса юридические лица и индивидуальные предприниматели представили инициативы на получение грантов в форме субсидий.
Победителями признаны следующие проекты:
— Приобретение туристского оборудования (велосипедов) для пункта проката в с. Ширяево. Цель проекта — развитие активного и доступного экотуризма, привлечение большего числа туристов и повышение туристической привлекательности региона.
— Приобретение оборудования для обустройства спортивной детской площадки в парк-отеле. Проект направлен на улучшение инфраструктуры, расширение возможностей семейного отдыха и увеличение туристического потока с детьми.
Реализация обоих проектов запланирована в 2025 г. в рамках приоритетного направления национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Также по итогам первого конкурсного отбора был поддержан проект экопарка семейного отдыха, предусматривающий приобретение детского игрового комплекса.
В региональном министерстве туризма отметили, что запланировано проведение дополнительного конкурсного отбора получателей грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией в 2025 г. проектов в сфере туризма на территории Самарской области.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....