В Самарской области подвели итоги второго конкурса инвестиционных проектов в сфере туризма

Министерство туризма Самарской области подвело итоги второго конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфере туризма. В рамках конкурса юридические лица и индивидуальные предприниматели представили инициативы на получение грантов в форме субсидий.

Победителями признаны следующие проекты:

— Приобретение туристского оборудования (велосипедов) для пункта проката в с. Ширяево. Цель проекта — развитие активного и доступного экотуризма, привлечение большего числа туристов и повышение туристической привлекательности региона.

— Приобретение оборудования для обустройства спортивной детской площадки в парк-отеле. Проект направлен на улучшение инфраструктуры, расширение возможностей семейного отдыха и увеличение туристического потока с детьми.

Реализация обоих проектов запланирована в 2025 г. в рамках приоритетного направления национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Также по итогам первого конкурсного отбора был поддержан проект экопарка семейного отдыха, предусматривающий приобретение детского игрового комплекса.

В региональном министерстве туризма отметили, что запланировано проведение дополнительного конкурсного отбора получателей грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией в 2025 г. проектов в сфере туризма на территории Самарской области.