Туризм Общество

В Самарской области подвели итоги второго конкурса инвестиционных проектов в сфере туризма

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство туризма Самарской области подвело итоги второго конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфере туризма. В рамках конкурса юридические лица и индивидуальные предприниматели представили инициативы на получение грантов в форме субсидий.

Фото: Министерство туризма СО

Победителями признаны следующие проекты:

— Приобретение туристского оборудования (велосипедов) для пункта проката в с. Ширяево. Цель проекта — развитие активного и доступного экотуризма, привлечение большего числа туристов и повышение туристической привлекательности региона.

— Приобретение оборудования для обустройства спортивной детской площадки в парк-отеле. Проект направлен на улучшение инфраструктуры, расширение возможностей семейного отдыха и увеличение туристического потока с детьми.

Реализация обоих проектов запланирована в 2025 г. в рамках приоритетного направления национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Также по итогам первого конкурсного отбора был поддержан проект экопарка семейного отдыха, предусматривающий приобретение детского игрового комплекса.

В региональном министерстве туризма отметили, что запланировано проведение дополнительного конкурсного отбора получателей грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией в 2025 г. проектов в сфере туризма на территории Самарской области.

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

