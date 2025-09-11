16+
Туризм Общество

В Самаре пройдет гастрофестиваль "Самара со вкусом"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
27 и 28 сентября в День туризма на набережной Самары в районе бассейна ЦСК ВВС состоится масштабный гастрономический фестиваль "Самара со вкусом". Это первое крупное централизованное гастро-событие региона, которое объединит вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области в одном месте.

Организаторами фестиваля выступают правительство Самарской области, министерство туризма Самарской области и администрация Самары.

Мероприятие призвано стать флагманским гастрономическим брендом региона и символом кулинарной самобытности Поволжья.  

"Развитие туризма и популяризация региональных туристических брендов — в числе задач, которые поставил губернатор Вячеслав Федорищев. Проведение масштабных и качественных мероприятий на территории региона — один из инструментов реализации курса по наращиванию туристического потока. "Самара со вкусом" — фестиваль, объединяющий палитру гастрономических особенностей Самарской области: знаменитую волжскую рыбу, отборных раков, легендарные сызранские помидоры, ароматную жигулевскую вишню и локальную фермерскую продукцию. Надеемся, что фестиваль станет доброй традицией", — отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Миссия фестиваля — представить бренды, людей, вкусы и территорию через культуру еды. Участники и гости фестиваля могут открыть для себя уникальные рецепты, традиции и продукты, которые делают регион особенным.

Кроме этого в рамках фестиваля планируется учреждение Гастрономической премии "Самара со Вкусом" — награждение лучших игроков фуд-индустрии региона. Также особое внимание уделят "массовому самарскому блюду" — на фестивале пройдет народное голосование за блюдо, которое станет кулинарным символом области.

Гостей фестиваля ждут:

— мультиформатное пространство на территории у бассейна ЦСК ВВС, где каждый найдет что-то по душе;

— фуд-зона: более 200 участников — лучшие рестораны, фудтраки и местные производители из всех муниципалитетов Самарской области;

— мастер-классы от топовых шефов + открытый микрофон и вопросы от всех желающих;

— музыкальная программа;

— детский дворик: интерактивные зоны, игры и гастрономические активности для всей семьи;

— зона Wellness: пространства для отдыха, йоги и здорового образа жизни.

Фестиваль пройдет во Всемирный день туризма в рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство". 

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

