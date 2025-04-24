Стало известно, где в Самаре планируют открыть новые пляжи

Власти Самары прорабатывают вопрос подготовки разрешительной документации для организации дополнительных городских пляжей. Их месторасположение Волга Ньюс сообщили в мэрии.

"Организовать дополнительные пляжи планируется на озере Гатное (Куйбышевский район) и в поселке Красная Глинка. После проведения процедуры согласования со всеми причастными службами будут проведены работы по организации благоустроенных территорий для отдыха жителей и гостей города", — рассказали в мэрии.

Традиционно организация мест массового купания планируется по следующим адресам:

I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

II очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП");

IV очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

пляж в Загородном парке;

пляж в районе спуска по ул. Советской Армии;

пляж в районе Барбошиной поляны;

пляж в районе СФГУП "санаторий Можайский";

пляж Красноглинского района.

Напомним, необходимость увеличения числа пляжей была обозначена региональными властями еще в прошлом году. Целью является перевод работы несанкционированных мест купания в законное русло.

Всего по области число пляжей в 2025 г. хотят увеличить с 43 до 64. К 2029 г. их число должно составить 150.