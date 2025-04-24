Стало известно, где в Самаре планируют открыть новые пляжи

Власти Самары прорабатывают вопрос подготовки разрешительной документации для организации дополнительных городских пляжей. Их месторасположение Волга Ньюс сообщили в мэрии.
"Организовать дополнительные пляжи планируется на озере Гатное (Куйбышевский район) и в поселке Красная Глинка. После проведения процедуры согласования со всеми причастными службами будут проведены работы по организации благоустроенных территорий для отдыха жителей и гостей города", — рассказали в мэрии.
Традиционно организация мест массового купания планируется по следующим адресам:
- I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);
- II очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП");
- IV очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
- пляж в Загородном парке;
- пляж в районе спуска по ул. Советской Армии;
- пляж в районе Барбошиной поляны;
- пляж в районе СФГУП "санаторий Можайский";
- пляж Красноглинского района.
Напомним, необходимость увеличения числа пляжей была обозначена региональными властями еще в прошлом году. Целью является перевод работы несанкционированных мест купания в законное русло.
Всего по области число пляжей в 2025 г. хотят увеличить с 43 до 64. К 2029 г. их число должно составить 150.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???