В Самарской области число пляжей увеличат до 64

Количество пляжей в Самарской области увеличат. В реестр на сезон 2025-го года внесли 64 локации в 28 муниципалитетах. Такие данные в понедельник, 21 апреля, сообщили на заседании регионального правительства министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

"Для сравнения, в 2024 году была оформлена документация в отношении 43 пляжей в 17 муниципальных образованиях", — отметил министр.

По его словам, создание пляжей проводится в три этапа. Первый — образование земельного участка и оформление прав на него прав, второй — оформление договора на водопользование, третий — подача декларации в ГИМС. Реализовываться они могут параллельно. Министр напомнил представителям муниципалитетов о необходимости соблюдения сроков этих документов.

Где именно, будут организованы новые пляжи, Артем Ефимов не рассказал. Но судя по представленным им данным, в Самаре их будет 10, а не 8, как обычно. К тому же городские власти запросили 99 млн руб. на обновление внешнего обустройства пляжей.

"В реестре были в том числе учтены пляжи, которые ранее работали стихийно. Среди них в шести муниципальных образованиях 25 зон планируются с условиями повышенного комфорта", — сообщил министр.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин в свою очередь отметил, что ведомство получило 27 деклараций от 13 муниципальных образований. По итогам рассмотрения к эксплуатации пока допустили только12 пляжей. По остальным потребовалось подтверждение достоверности данных.

Организация новых пляжей — задача, поставленная губернатором Вячеславом Федорищевым. Целью является перевод работы несанкционированных мест купания в законное русло. Стратегия социально-экономического развития Самарской области предусматривает создание 150 пляжей в Самарской области к 2029 году.