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Общество

В Самарской области число пляжей увеличат до 64

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество пляжей в Самарской области увеличат. В реестр на сезон 2025-го года внесли 64 локации в 28 муниципалитетах. Такие данные в понедельник, 21 апреля, сообщили на заседании регионального правительства министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Для сравнения, в 2024 году была оформлена документация в отношении 43 пляжей в 17 муниципальных образованиях", — отметил министр.

По его словам, создание пляжей проводится в три этапа. Первый — образование земельного участка и оформление прав на него прав, второй — оформление договора на водопользование, третий — подача декларации в ГИМС. Реализовываться они могут параллельно. Министр напомнил представителям муниципалитетов о необходимости соблюдения сроков этих документов.

Где именно, будут организованы новые пляжи, Артем Ефимов не рассказал. Но судя по представленным им данным, в Самаре их будет 10, а не 8, как обычно. К тому же городские власти запросили 99 млн руб. на обновление внешнего обустройства пляжей.

В Самаре работу официальных пляжей ежегодно организуют на первой (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), второй (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП") и четвертой очередях набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), в Загородном парке, на спуске ул. Советской Армии, Барбошиной поляне, около СФГУП "Санаторий Можайский" и Красноглинском районе. Также для купания готовят берег Волги в районе Фестивальной поляны во время проведения молодёжного форума IВолга и фестиваля авторской песни им. В. Грушина.

"В реестре были в том числе учтены пляжи, которые ранее работали стихийно. Среди них в шести муниципальных образованиях 25 зон планируются с условиями повышенного комфорта", — сообщил министр.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин в свою очередь отметил, что ведомство получило 27 деклараций от 13 муниципальных образований. По итогам рассмотрения к эксплуатации пока допустили только12 пляжей. По остальным потребовалось подтверждение достоверности данных.

Организация новых пляжей — задача, поставленная губернатором Вячеславом Федорищевым. Целью является перевод работы несанкционированных мест купания в законное русло. Стратегия социально-экономического развития Самарской области предусматривает создание 150 пляжей в Самарской области к 2029 году.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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