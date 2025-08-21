СамГМУ представил инновационное направляющее устройство для операций на головном мозге

Специалисты Института инновационного развития СамГМУ разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге. Оно применяется в составе системы хирургической навигации AUTOPLAN и полностью заменяет импортные аналоги.

Устройство позволяет хирургам быстро и точно проводить биопсию головного мозга, что критически важно для диагностики различных заболеваний, включая опухоли, кисты и другие патологии. В отличие от традиционных методов, требующих использования громоздкой стереотаксической рамы, новое устройство позволяет проводить безрамную биопсию. Это значительно упрощает процедуру для пациента и ускоряет процесс для врача. Устройство совместимо с различными биопсийными иглами и может адаптироваться к инструментам разного диаметра.

На данный момент разработан опытный образец, он прошел первую апробацию в ведущем медицинском учреждении. Нейрохирурги дали положительную обратную связь. В дальнейшем планируется регистрация устройства в составе системы хирургической навигации AUTOPLAN.