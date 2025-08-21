Пьяный рецидивист убил знакомого на трассе в Нефтегорском районе

В Нефтегорском районе в суд направлено уголовное дело в отношении особо опасного рецидивиста, обвиняемого в убийстве своего знакомого, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июне 2025 г. на дороге "Самара — Оренбург — Дмитриевка" в районе с. Дмитриевка между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

Мужчина туристическим ножом нанес своему оппоненту не менее трех ударов в область грудной клетки и спины. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Мужчине предъявлено обвинение по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело рассмотрит Нефтегорский районный суд.

Ранее обвиняемый был осужден за убийство, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством, кражи и за уклонение от административного надзора.