Пьяный рецидивист убил знакомого на трассе в Нефтегорском районе

В Нефтегорском районе в суд направлено уголовное дело в отношении особо опасного рецидивиста, обвиняемого в убийстве своего знакомого, сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в июне 2025 г. на дороге "Самара — Оренбург — Дмитриевка" в районе с. Дмитриевка между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.
Мужчина туристическим ножом нанес своему оппоненту не менее трех ударов в область грудной клетки и спины. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Мужчине предъявлено обвинение по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело рассмотрит Нефтегорский районный суд.
Ранее обвиняемый был осужден за убийство, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством, кражи и за уклонение от административного надзора.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы