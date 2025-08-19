В Хворостянском и Пестравском районах началась укладка асфальта на одном из школьных маршрутов

В Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" ведутся работы по приведению в нормативное состояние дорог, входящих в школьные маршруты. Ремонт таких объектов является приоритетным, основные работы должны быть завершены к началу учебного года.

В Хворостянском и Пестравском районе стартовали работы по укладке верхнего слоя дорожной одежды на участке автомобильной дороги "Осинки — Хворостянка" — Чагра — Марьевка протяженностью 18 км. Трасса пролегает между селами Новокуровка и Марьевка, ведет к административным центрам районов и является маршрутом движения школьного автобуса.

"Работы ведутся по графику с учетом погодных условий. Параллельно специалисты ремонтируют водопропускные трубы", — говорит представитель подрядной организации Светлана Будылева.

Помимо обновления дорожного покрытия в рамках ремонта дороги предусмотрены работы по укреплению обочин щебнем, а также приведение в порядок пересечений и примыканий. Для повышения безопасности дорожного движения будут установлены барьерное ограждение и новые дорожные знаки, завершающим этапом работ станет нанесение разметки термопластиком.

Готовность образовательных учреждений к началу учебного года с обеспечением к ним комфортного подъезда — на личном контроле у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Руководителям всех территорий поставил на личный контроль проверку учреждений образования. Подъездные пути, дорожные знаки, пешеходные переходы, светофоры, освещение, системы безопасности — здесь мелочей быть не может", — заявил глава региона в понедельник, 18 августа, подводя итоги оперативного совещания с правительством Самарской области.

В 2025 г. в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет отремонтировано более 150 км дорог, которые входят в маршруты движения школьных автобусов. На ряде дорожных объектов нацпроекта работы полностью завершены или находятся в стадии завершения.