21 августа на грузовом пароме через Волгу изменится расписание

В четверг, 21 августа, по техническим причинам внесены изменение в расписание на грузопассажирской переправе на линии "Октябрьский спуск - с. Рождествено".
Из Самары будет организовано два рейса в 8:00 и 11:00. Из Рождествено паром отправится в 6:00, 9:00 и 12:30.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, в социальных сетях организации и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.
