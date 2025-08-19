21 августа на грузовом пароме через Волгу изменится расписание

В четверг, 21 августа, по техническим причинам внесены изменение в расписание на грузопассажирской переправе на линии "Октябрьский спуск - с. Рождествено".

Из Самары будет организовано два рейса в 8:00 и 11:00. Из Рождествено паром отправится в 6:00, 9:00 и 12:30.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, в социальных сетях организации и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.