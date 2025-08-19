Гендиректором фонда "Звезда и лира" стала Екатерина Колотовкина

В фонде "Звезда и лира" сменился генеральный директор. Максим Смирнов, ранее занимавший эту должность, ушел на СВО.

О смене генерального директора рассказали сами представители фонда. Сообщение появилось в соцсетях.



"Максим Сергеевич за время СВО накопил огромный опыт в системе управления БПЛА. За это время запущены несколько учебных центров и ТЭЧ (техническая эксплуатационная часть), которые по настоящее время работают на разных направлениях. За этот период обучено более 2000 военнослужащих. Максим Сергеевич принял решение продолжить работу в этом направлении, но уже в статусе добровольца, подписав контракт. Его навыки и опыт как никогда необходимы в зоне СВО", — сообщает фонд.

Теперь директором назначена Екатерина Колотовкина. Она — супруга бывшего командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. Ранее работала исполнительным директором "Звезды и лиры".

Напомним, Екатерина Колотовкина также сообщала, что ее сын отправится на СВО. Она написала, что гордится им.



Фонд "Звезда и лира" занимается помощью военным на СВО. Например, собирает гуманитарную помощь и объединяет волонтеров.