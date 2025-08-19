16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гендиректором фонда "Звезда и лира" стала Екатерина Колотовкина Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией "Т Плюс" В Самарской области от гриппа планируют привить более 1,8 млн жителей В Самарской области многодетные семьи получают финансовую помощь при подготовке детей к школе 21 августа на грузовом пароме через Волгу изменится расписание

Общество

Гендиректором фонда "Звезда и лира" стала Екатерина Колотовкина

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 147
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В фонде "Звезда и лира" сменился генеральный директор. Максим Смирнов, ранее занимавший эту должность, ушел на СВО.

О смене генерального директора рассказали сами представители фонда. Сообщение появилось в соцсетях.

"Максим Сергеевич за время СВО накопил огромный опыт в системе управления БПЛА. За это время запущены несколько учебных центров и ТЭЧ (техническая эксплуатационная часть), которые по настоящее время работают на разных направлениях. За этот период обучено более 2000 военнослужащих. Максим Сергеевич принял решение продолжить работу в этом направлении, но уже в статусе добровольца, подписав контракт. Его навыки и опыт как никогда необходимы в зоне СВО", — сообщает фонд.

Теперь директором назначена Екатерина Колотовкина. Она — супруга бывшего командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. Ранее работала исполнительным директором "Звезды и лиры".

Напомним, Екатерина Колотовкина также сообщала, что ее сын отправится на СВО. Она написала, что гордится им.

Фонд "Звезда и лира" занимается помощью военным на СВО. Например, собирает гуманитарную помощь и объединяет волонтеров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31