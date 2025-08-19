Гендиректором фонда "Звезда и лира" стала Екатерина Колотовкина

В фонде "Звезда и лира" сменился генеральный директор. Максим Смирнов, ранее занимавший эту должность, ушел на СВО.
О смене генерального директора рассказали сами представители фонда. Сообщение появилось в соцсетях.
"Максим Сергеевич за время СВО накопил огромный опыт в системе управления БПЛА. За это время запущены несколько учебных центров и ТЭЧ (техническая эксплуатационная часть), которые по настоящее время работают на разных направлениях. За этот период обучено более 2000 военнослужащих. Максим Сергеевич принял решение продолжить работу в этом направлении, но уже в статусе добровольца, подписав контракт. Его навыки и опыт как никогда необходимы в зоне СВО", — сообщает фонд.
Теперь директором назначена Екатерина Колотовкина. Она — супруга бывшего командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. Ранее работала исполнительным директором "Звезды и лиры".
Напомним, Екатерина Колотовкина также сообщала, что ее сын отправится на СВО. Она написала, что гордится им.
Фонд "Звезда и лира" занимается помощью военным на СВО. Например, собирает гуманитарную помощь и объединяет волонтеров.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????