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Армия Общество

Сын самарского генерала Колотовкина отправился на СВО

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сын генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина отправился на СВО. Об этом в Telegram рассказала жена генерала, член Общественной палаты РФ Екатерина Колотовкина.

"Всю свою осознанную жизнь я провожала и встречала мужа. По его боевому пути можно изучать историю современной России, он был во всех горячих точках. Боевой генерал. Но когда я собирала полевой рюкзак сыну на фронт, поняла, что это разное", — написала она.

По словам Екатерины, выходя замуж за офицера, она догадывалась, что ее ждет. Никогда не роптала, всегда и везде была рядом. Но сын — это совсем другое.

"Я горжусь им — воспитала и вырастила настоящего мужчину. Не генеральского сынка, а сына генерала.  С другой стороны, ругаю, он обрек меня на бессонные ночи и тревоги. Как я теперь понимаю матерей которые ждут…", - призналась женщина.

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