В Самарской области в 2025 году будут компенсированы затраты на обучение в вузах для участников СВО

Постановлением правительства Самарской области утверждено Положение о предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации затрат на получение высшего образования.

Мера поддержки предназначена для участников специальной военной операции и вдов участников СВО, которые обучаются по программам высшего образования в государственных образовательных организациях или их филиалах, расположенных на территории Самарской области.

Компенсация будет предоставляться министерством науки и высшего образования Самарской области в пределах бюджетных лимитов. Размер компенсации определяется на основе затрат по оплате стоимости обучения, подтвержденных соответствующими документами.

"Правительство Самарской области планомерно работает над созданием условий, необходимых для реализации потенциала участников специальной военной операции. Серьезность их намерений мы дополним актуальными знаниями и современными подходами в рамках получения высшего образования. Будущие студенты получат новые профессии и принесут еще больше пользы родному региону, развивая и реализовывая свой потенциал", — подчеркнул министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни являются приоритетными в работе правительства Самарской области. На сегодняшний день в Самарской области реализуется более 40 мер поддержки участников СВО и их близких. Среди мер — региональная программа "Школа героев", стартовавшая по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в 2024 году как продолжение федерального проекта "Время героев".

Для получения компенсации затрат на обучение в вузах для участников специальной военной операции необходимо представить в министерство пакет документов, включая заявление, согласие на обработку персональных данных, копию паспорта, документы, подтверждающие статус участника специальной военной операции или вдовы участника СВО, а также документы, связанные с обучением.

Получателями меры социальной поддержки являются граждане, проходившие военную службу по контракту, либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимавшие участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванные на военную службу по мобилизации; лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также вдовы участников специальной военной операции, обучающиеся в 2025 году в государственных образовательных организациях высшего образования или их филиалах, осуществляющих деятельность на территории Самарской области.

Критериями для принятия решения о включении получателя в реестр получателей меры социальной поддержки являются: проживание на территории Самарской области по месту жительства на дату подачи документов в министерство; наличие статуса участника специальной военной операции или вдовы участника специальной военной операции; зачисление на обучение по программам, которые есть в перечне приоритетных направлений; оплата обучения получателем; подача полного пакета документов в срок до 1 ноября 2025 года.