"Лада" уступила "Адмиралу"

В воскресенье, 5 октября, на тольяттинском стадионе "Лада-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной "Ладой" и владивостокским "Адмиралом". Победу в овертайме одержали гости со счетом 2:1.
На седьмой минуте Никита Михайлов перехватил передачу голкипера "Адмирала" Адама Хуски и отправил шайбу в ворота гостей. Эта шайба оставалась единственной до 42-й минуты, когда защитник приморцев Павел Коледов сравнял счет.
И до, и после этого обе команды имели возможности склонить чашу весов в свою пользу, но в основное время никому больше отличиться не удалось. Судьба матча решилась в овертайме. Победу "Адмиралу" принес его новобранец Никита Тертышный.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!