"Лада" уступила "Адмиралу"

В воскресенье, 5 октября, на тольяттинском стадионе "Лада-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной "Ладой" и владивостокским "Адмиралом". Победу в овертайме одержали гости со счетом 2:1.

На седьмой минуте Никита Михайлов перехватил передачу голкипера "Адмирала" Адама Хуски и отправил шайбу в ворота гостей. Эта шайба оставалась единственной до 42-й минуты, когда защитник приморцев Павел Коледов сравнял счет.

И до, и после этого обе команды имели возможности склонить чашу весов в свою пользу, но в основное время никому больше отличиться не удалось. Судьба матча решилась в овертайме. Победу "Адмиралу" принес его новобранец Никита Тертышный.