Защитник Кирилл Жуков арендован "Ладой"

В "Ладу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2025/2026, переходит защитник системы магнитогорского "Металлурга" Кирилл Жуков.

20-летний Жуков (23.08.2004, 187-86) является магнитогорским воспитанником. В МХЛ за команду "Стальные Лисы" сыграл 159 матчей, набрал 45 (15+30) очков. В ВХЛ провел 80 матчей, заработал 20 (6+14) очков. В сезоне 2022/2023 в плей-офф дебютировал в КХЛ. Всего за "Металлург" провел 4 матча.