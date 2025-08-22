ХК "Лада" обыграл "Дизель"

Стартовал Турнир памяти заслуженного тренера России Г. Ф. Цыгурова, в котором принимают участие команды ЮХЛ.
В первый день состоялись два матча. "Салават Юлаев" в овертайме вырвал победу у "Ак Барса" со счетом 8:7, а "Лада" взяла верх над "Дизелем" — 5:2.
