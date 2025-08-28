Хоккейная "Лада" уступила "Трактору" на гостевом льду

В четверг, 28 августа, в заключительный день первого этапа Кубка губернатора Челябинской области тольяттинская "Лада" встречалась с хозяевами турнира — "Трактором". По итогам игры счет составил 5:1 в пользу "Трактора".

В первом периоде уральцы забросили две шайбы, создав себе неплохой задел. В начале второго периода уральцы в третий раз огорчили Ивана Бочарова. "Лада" ответила шайбой Владислава Семина. Защитник волжан подключился в атаку и после передачи из-за ворот был точен. "Трактор" достаточно быстро увеличил свое преимущество до трех шайб. В концовке уральцы еще раз реализовали большинство и установили окончательный счет — 5:1.

В заключительный день турнира в матче за третье место "Лада" сыграет с ХК "Сочи".