Хоккейная "Лада" уступила "Трактору" на гостевом льду

ЧЕЛЯБИНСК. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 28 августа, в заключительный день первого этапа Кубка губернатора Челябинской области тольяттинская "Лада" встречалась с хозяевами турнира — "Трактором". По итогам игры счет составил 5:1 в пользу "Трактора".

В первом периоде уральцы забросили две шайбы, создав себе неплохой задел. В начале второго периода уральцы в третий раз огорчили Ивана Бочарова. "Лада" ответила шайбой Владислава Семина. Защитник волжан подключился в атаку и после передачи из-за ворот был точен. "Трактор" достаточно быстро увеличил свое преимущество до трех шайб. В концовке уральцы еще раз реализовали большинство и установили окончательный счет — 5:1.

В заключительный день турнира в матче за третье место "Лада" сыграет с ХК "Сочи".

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

