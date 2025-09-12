"Ладья" во втором матче обыграла "Снежных барсов"

Во втором матче против "Снежных Барсов" тольяттинская молодежка вновь оказалась сильнее.

Счет встречи открыла "Ладья" уже на третьей минуте матча. С передач Егора Скутина и Дмитрия Линейцева отличился Петр Саранов. Такая выходка хозяев стала холодным душем для гостей, и те ринулись к воротам нашего Николая Мурашова. Тольяттинскому голкиперу пришлось изрядно потрудиться, но с этим натиском Николай удачно справился. На 13-й минуте "Ладья" забросила вторую шайбу усилиями Артема Юшина — 2:0.

Во втором периоде "Ладья" забросила "Снежным Барсам" еще три шайбы. Дубль оформил Иван Кулагин, и одну шайбу забил Михаил Ворфоломеев. Гости огрызнулись двумя шайбами в ответ. Команды ушли на перерыв с цифрами на табло — 5:2.

В заключительной двадцатиминутке тольяттинцы забили еще два гола. Снова отличились Егор Скутин и Михаил Ворфоломеев. Со счетом 7:2 подопечные Сергея Лопушанского празднуют победу.

Следующие игры домашней серии "Ладья" проведет с "Кузнецкими Медведями" 14 и 17 сентября.