"Ладья" во втором матче обыграла "Снежных барсов"

Во втором матче против "Снежных Барсов" тольяттинская молодежка вновь оказалась сильнее.
Счет встречи открыла "Ладья" уже на третьей минуте матча. С передач Егора Скутина и Дмитрия Линейцева отличился Петр Саранов. Такая выходка хозяев стала холодным душем для гостей, и те ринулись к воротам нашего Николая Мурашова. Тольяттинскому голкиперу пришлось изрядно потрудиться, но с этим натиском Николай удачно справился. На 13-й минуте "Ладья" забросила вторую шайбу усилиями Артема Юшина — 2:0.
Во втором периоде "Ладья" забросила "Снежным Барсам" еще три шайбы. Дубль оформил Иван Кулагин, и одну шайбу забил Михаил Ворфоломеев. Гости огрызнулись двумя шайбами в ответ. Команды ушли на перерыв с цифрами на табло — 5:2.
В заключительной двадцатиминутке тольяттинцы забили еще два гола. Снова отличились Егор Скутин и Михаил Ворфоломеев. Со счетом 7:2 подопечные Сергея Лопушанского празднуют победу.
Следующие игры домашней серии "Ладья" проведет с "Кузнецкими Медведями" 14 и 17 сентября.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!