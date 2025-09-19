16+
Хоккей Спорт

Хоккейную "Ладу" возглавил Павел Десятков

ТОЛЬЯТТИ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Главным тренером тольяттинского хоккейного клуба "Лада" назначен Павел Десятков. Об этом сообщает сайт клуба. Контракт подписан до конца сезона 2025/26.

Фото: ©РИА Новости / Владимир Федоренко

В прошлом сезоне Павел Десятков возглавлял "Витязь", который снялся с чемпионата КХЛ.

"Назначение Павла Николаевича — совместное решение. Это не единоличный выбор генерального директора или спортивного директора, а коллективная работа, где всё анализируется и просматривается, — комментирует генеральный директор ХК "Лада" Александр Харламов. — Поэтому мы посчитали, что Павел Николаевич подойдет нашему клубу. Знаю его давно и хорошо, он местный воспитанник — это будет дополнительной мотивацией. Надеемся, что он исправит ситуацию в родной команде".

Харламов также заявил, что у клуба остается задача выйти в плей-офф. 

Павлу Десяткову 50 лет, он является воспитанником тольяттинской школы хоккея, выступал на позиции нападающего. В составе "Лады" дважды становился чемпионом России, трижды — серебряным призером, а также обладателем Кубка Европы. За восемь сезонов (с 1992 года по 2000) в составе "Лады" Десятков сыграл 223 матча, в которых набрал 82 (37+45) очка.

Напомним, накануне стало известно, что "Лада" расторгла контракт с Павлом Зубовым, занимавшим пост главного тренера с февраля этого года.

"Лада" после пяти игр чемпионата находится на последнем месте, имея в активе лишь два очка.

