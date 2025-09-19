Хоккейную "Ладу" возглавил Павел Десятков

Главным тренером тольяттинского хоккейного клуба "Лада" назначен Павел Десятков. Об этом сообщает сайт клуба. Контракт подписан до конца сезона 2025/26.

В прошлом сезоне Павел Десятков возглавлял "Витязь", который снялся с чемпионата КХЛ.

"Назначение Павла Николаевича — совместное решение. Это не единоличный выбор генерального директора или спортивного директора, а коллективная работа, где всё анализируется и просматривается, — комментирует генеральный директор ХК "Лада" Александр Харламов. — Поэтому мы посчитали, что Павел Николаевич подойдет нашему клубу. Знаю его давно и хорошо, он местный воспитанник — это будет дополнительной мотивацией. Надеемся, что он исправит ситуацию в родной команде".

Харламов также заявил, что у клуба остается задача выйти в плей-офф.

Павлу Десяткову 50 лет, он является воспитанником тольяттинской школы хоккея, выступал на позиции нападающего. В составе "Лады" дважды становился чемпионом России, трижды — серебряным призером, а также обладателем Кубка Европы. За восемь сезонов (с 1992 года по 2000) в составе "Лады" Десятков сыграл 223 матча, в которых набрал 82 (37+45) очка.

Напомним, накануне стало известно, что "Лада" расторгла контракт с Павлом Зубовым, занимавшим пост главного тренера с февраля этого года.

"Лада" после пяти игр чемпионата находится на последнем месте, имея в активе лишь два очка.