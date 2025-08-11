"Ладья" обыграла "Толпар" в первом контрольном матче

В воскресенье, 10 августа, в первом контрольном матче "Ладья" обыграла "Толпар", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в Уфе.

К 7-й минуте встречи гости вели 0:2. Причем одна из шайб была заброшена в меньшинстве. К середине первого периода уфимская команда восстановила статус-кво. Но за 5 минут до конца периода Даниил Пшеницын точным броском от синей линии в большинстве вывел "Ладью" вновь вперед.

Во втором периоде уфимцам хватило пары минут, чтобы догнать тольяттинскую команду. Затем защитник "Толпара" грубо нарушил правила в средней зоне и получил 5-минутное удаление за удар коленом. Спустя минуту Александр Морозов вывел "Ладью" вперед. До конца второго периода "Толпар" так и не смог наладить свою игру и заработал еще несколько удалений, но плодов для "Ладьи" это не принесло.

Третий период тольяттинская команда начала в большинстве, оставшиеся 38 секунд с удаления в концовке второго отрезка не помогли увеличить отрыв тольяттинской команде. На 44-й минуте хоккеисты "Ладьи" Игорь Сильченко и Федор Горшков убежали в атаку "2 в 1" и установили итоговый счет на табло. Егор протащил шайбу и отдал на дальнюю штангу Федору, которому оставалось просто попасть в пустые ворота.

Итоговый счет — 5:3 в пользу "Ладьи". 11 августа команды сыграют снова.