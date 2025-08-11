16+
Сюжеты:
Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Толпар" в первом контрольном матче

УФА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 10 августа, в первом контрольном матче "Ладья" обыграла "Толпар", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в Уфе.

К 7-й минуте встречи гости вели 0:2. Причем одна из шайб была заброшена в меньшинстве. К середине первого периода уфимская команда восстановила статус-кво. Но за 5 минут до конца периода Даниил Пшеницын точным броском от синей линии в большинстве вывел "Ладью" вновь вперед.

Во втором периоде уфимцам хватило пары минут, чтобы догнать тольяттинскую команду. Затем защитник "Толпара" грубо нарушил правила в средней зоне и получил 5-минутное удаление за удар коленом. Спустя минуту Александр Морозов вывел "Ладью" вперед. До конца второго периода "Толпар" так и не смог наладить свою игру и заработал еще несколько удалений, но плодов для "Ладьи" это не принесло.

Третий период тольяттинская команда начала в большинстве, оставшиеся 38 секунд с удаления в концовке второго отрезка не помогли увеличить отрыв тольяттинской команде. На 44-й минуте хоккеисты "Ладьи" Игорь Сильченко и Федор Горшков убежали в атаку "2 в 1" и установили итоговый счет на табло. Егор протащил шайбу и отдал на дальнюю штангу Федору, которому оставалось просто попасть в пустые ворота.

Итоговый счет — 5:3 в пользу "Ладьи". 11 августа команды сыграют снова.

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

