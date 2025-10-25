16+
Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Амурских тигров"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 25 октября, в гости к "Ладье" пожаловали "Амурские тигры" из Хабаровска.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде тольяттинцы забросили две шайбы. Сначала большинство реализовал Владислав Гурьев, через 11 минут Руслан Умеров зажег — 2:0. Во втором периоде хабаровчане сумели сравнять счет -2:2.

На 22-й секунде третьего периода "Ладья" оформляет 3-й гол. Гости взяли видеопросмотр на блокировку вратаря, но после просмотра судьи гол засчитали. Большинство реализовал Петр Саранов. По правилам, если в результате видеопросмотра, инициированного соперником, нарушение было не выявлено — то команде выписывают двухминутный штраф. Так гости снова остались в меньшинстве. "Амурские тигры" выстояли, но пропустили следом гол уже в равных составах. Матвей Умеренков увеличил отрыв уже в две шайбы — 4:2. Под занавес периода гости устроили настоящий штурм наших ворот, заменили голкипера на шестого полевого игрока. Но вратарь Матвей Никонович и наша оборона были на высоте.
Со счетом 4:2 победу сегодня празднует "Ладья".

Следующие игры тольяттинцы проведут на выезде. Ближайший матч пройдет 2 ноября в Магнитогорске против местных "Стальных Лисов".

