В ХК "Лада" вновь вернулся защитник Ефим Гуркин

Хоккейный клуб "Лада" заключил просмотровый контракт с защитником Ефимом Гуркиным.

Ефиму 32 года, он является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева". Гуркин уже выступал за "Ладу" на протяжении трех сезонов (2015-2018). В КХЛ провел 605 матчей, набрал 156 (32+124) очков.