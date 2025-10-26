В ХК "Лада" вновь вернулся защитник Ефим Гуркин

Хоккейный клуб "Лада" заключил просмотровый контракт с защитником Ефимом Гуркиным.
Ефиму 32 года, он является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева". Гуркин уже выступал за "Ладу" на протяжении трех сезонов (2015-2018). В КХЛ провел 605 матчей, набрал 156 (32+124) очков.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!