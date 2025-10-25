Дмитрий Кокорев вошел в тренерский штаб ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" заключил соглашение с тренером Дмитрием Кокоревым. В штабе Павла Десяткова он будет отвечать за работу с защитниками.

Кокореву 46 лет, он является воспитанником московского "Динамо". Начал тренерскую карьеру в 2014 году в команде "Русские витязи" (МХЛ), также работал на уровне ВХЛ, в системе юношеских и юниорских сборных России. В январе 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера ХК "Сочи", после окончания сезона 2023/24 избавился от приставки "и.о.". В сезоне 2024/25 входил в тренерский штаб "Витязя".