"Лада" уступила минскому "Динамо"

Во втором матче "Кубка Минска" тольяттинская "Лада" встретилась с минским "Динамо", хозяевами турнира.

Стартовый период остался за хозяевами. На седьмой минуте Даниил Сотишвили открыл счет, а на последней минуте периода Вадим Мороз удвоил преимущество минчан. На 22-й минуте Илья Рейнгардт добил шайбу, отбитую голкипером "Динамо".

На 33-й минуте Данила Дяденькин отобрал в чужой зоне шайбу у защитника хозяев и переадресовал ее Вячеславу Основину — 2:2. Счет 2:2 не изменился ни в основное время, ни в овертайме. В серии бросков все решил единственный точный бросок защитника хозяев Джошуа Брука. 3:2, победа "Динамо". "Лада" записала в свой актив одно очко и имеет в своем активе три очка после двух матчей.

14 августа в 15:00 тлт "Лада" сыграет свой заключительный матч турнира против "Металлурга", который еще не вступил в борьбу.