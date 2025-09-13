Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Звезде" — 1:3

В субботу, 13 сентября, в Самаре хоккеисты ЦСК ВВС встретились со "Звездой" из Москвы.
Первый период прошел без голов, во втором — счет открыли гости, реализовав преимущество. В третьем периоде самарцам сначала удалось сравнять счет, но затем москвичи забили еще две шайбы. Итоговый счет — 1:3.
Теперь 15 сентября ЦСК ВВС встретиться на своем поле с воскресенским "Химиком".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!