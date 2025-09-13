Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Звезде" — 1:3

В субботу, 13 сентября, в Самаре хоккеисты ЦСК ВВС встретились со "Звездой" из Москвы.

Первый период прошел без голов, во втором — счет открыли гости, реализовав преимущество. В третьем периоде самарцам сначала удалось сравнять счет, но затем москвичи забили еще две шайбы. Итоговый счет — 1:3.

Теперь 15 сентября ЦСК ВВС встретиться на своем поле с воскресенским "Химиком".