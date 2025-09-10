"Ладья" подписала защитника Владислава Бородатова

17-летний защитник Владислав Бородатов продолжит карьеру в составе "Ладьи". Соглашение рассчитано на 3 сезона.

Бородатов — уроженец Ангарска. Первые шаги в хоккее он сделал в местном "Ермаке". Основная часть карьеры Владислава прошла в новокузнецком "Металлурге" и "Балашихе". В МХЛ провел один сезон за "Русские Витязи", где отыграл 16 игр.

В "Ладье" Бородатов будет играть под номером 16.