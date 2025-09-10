"Ладья" подписала защитника Владислава Бородатова

17-летний защитник Владислав Бородатов продолжит карьеру в составе "Ладьи". Соглашение рассчитано на 3 сезона.
Бородатов — уроженец Ангарска. Первые шаги в хоккее он сделал в местном "Ермаке". Основная часть карьеры Владислава прошла в новокузнецком "Металлурге" и "Балашихе". В МХЛ провел один сезон за "Русские Витязи", где отыграл 16 игр.
В "Ладье" Бородатов будет играть под номером 16.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!