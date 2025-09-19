В Самаре прошел молодежный кейс-чемпионат Банка России

Решение бизнес-кейсов по актуальным задачам финансового рынка — такая цель стояла перед участниками регионального кейс-чемпионата Банка России, который 15-16 сентября прошел на базе Самарского государственного экономического университета. Свои проекты представили 27 команд из разных городов страны.

Кейс-чемпионат состоялся в рамках молодежной программы Финополис.365 Форума инновационных финансовых технологий "Финополис", который ежегодно организуется Банком. Цель молодежной программы — популяризация финтеха с помощью проектной и инновационной деятельности молодежи.

Программа состоит из двух этапов. Первый — это прохождение дистанционного курса по программе "Финансовые технологии и инновации в платежах" от Финтех Хаба Банка России, который мог пройти любой желающий. Обучение стало подспорьем в прохождении отбора на второй этап. Это региональные кейс-чемпионаты, которые уже состоялись на федеральной территории "Сириус", во Владивостоке, Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге, Томске.

В Самаре кейс-чемпионат прошел по двум трекам: "Обмен данными" и "Распределенные реестры".

"Обмен данными позволяет предлагать более качественные услуги, которые необходимы именно конкретному клиенту. Конечно, обмен данными, особенно между компаниями, происходит исключительно с согласия клиентов. Что касается распределенных реестров, это совершенно новый подход к хранению и обработке данных. Он позволяет ускорить работу, сделать хранение данных более надежным. Поэтому те проекты, которые разработали ребята, очень актуальны для финтеха", — объяснил заместитель управляющего Отделением "Самара" Волго-Вятского Банка России Василий Гордеев.

Он также рассказал, что некоторые студенческие проекты кейс-чемпионатов прошлых лет в других городах, сейчас находятся в стадии разработки, а некоторые — готовятся к внедрению.

Примечательно, что, кроме бизнес-кейсов, участники решают задачи социальной направленности. Василий Гордеев отметил кейс по краудфандингу, связанный с улучшением благоустройством городской среды, который презентовали участники в прошлом сезоне Молодежной программы.

Слова напутствия участникам перед презентациями проектов сказали заместитель начальника Волго-Вятского главного управления Банка России Юлия Серова, заместитель министра финансов Самарской области Елена Зябкина, проректор СГЭУ по образовательной работе Мария Сураева.

Выполнение проектов потребовало от участников много знаний. Здесь востребованы многие компетенции: ИT, защита данных, экономика, гуманитарные науки, дизайн, знание психологии поведения потенциального клиента.

"Здесь у нас есть возможность получить не только знания, но и опыт. Также это хорошая возможность показать себя и свой проект будущим возможным работодателям", — отметил участник чемпионата, студент 2 курса СГЭУ (направление - информационные системы на финансовых рынках. - Прим. ред.) Александр Сурков. Он готовил проект вместе со своей сокурсницей Ариной Букреевой. По словам девушки, в работе над проектом ей пригодились навыки программирования: "Мы начали заниматься этим еще в школе. Например, учили базовый язык для создания веб-страниц — HTML. Тогда я и подумать не могла, что мне это может пригодиться в будущем", — рассказала студентка.

Победителями самарского кейс-чемпионата стали команды из Оренбурга в треке "Обмен данными" и из Уфы в треке "Распределенные реестры".

Студенты Оренбургского государственного университета признались, что отличную защиту проекта им обеспечила глубина проработки темы. Это помогло в дальнейшем достойно ответить на дополнительные вопросы жюри. А также — внимание к каждой детали в презентации, из чего ребятам приходилось неоднократно дорабатывать ее. Но результат оправдал все их усилия: "Не описать эмоций! Мы, естественно, хотели выиграть, но, как вы понимаете, конкуренция очень большая. Было много достойных проектов! Для нас стало большой неожиданностью, когда в конце нас вызвали на сцену, объявив победителями!".

Победители и призеры каждого из региональных этапов встретятся 8–10 октября в Сириусе, чтобы представить свои в полуфинале. Лучшие из команды презентуют свои решения в финале руководству Банка России и компаниям финансового рынка.