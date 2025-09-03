Тольяттиазот представил новую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова"

"Тольяттиазот" представил шестую серию мультипликационного сериала "Приключения Толика Азотова". Премьера состоялась в начале нового учебного года в модельной библиотеке Тольятти.
Главные герои мультфильма — Толик Азотов и его сестра Вероника — традиционно погружают зрителя в мир естественных наук. Юные исследователи, находясь на своем дачном участке, изучают влияние минеральных удобрений на состояние почвы, используя яркие примеры и понятные детям сравнения.
Так, один из фундаментальных законов экологии — закон минимума немецкого химика Юстуса фон Либиха — визуализируется бочкой с водой, которая при наполнении переливается через самую короткую доску. Для наглядности и простоты изложения значимость химических элементов для плодородия земли ассоциируется с ролью микроэлементов в организме человека.
Презентация мультфильма прошла в рамках профориентационного мероприятия с участием первоклассников школы № 20 Центрального района Тольятти. Для посетителей библиотеки "Для друзей" провели экологическую викторину, а также продемонстрировали виртуальную экскурсию на ТОАЗ.
Ирина Филатова, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":
"В сериале с корпоративным персонажем Толиком Азотовым мы рассказываем не только о химии, но и закладываем азы биологии, экологии, природоведения и даже медицины. Мультфильмы призваны расширить кругозор и вовлечь детей в науку, подтолкнуть их к самостоятельному изучению базовых предметов вне школьной программы и помочь раскрыть потенциал. Презентовать новую серию "Приключений" в начале каждого сезона стало доброй традицией, поэтому в планах подготовить продолжение сериала уже к зимним каникулам".
