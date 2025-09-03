16+
Образование Общество

Эксперты ВТБ дали рекомендации по использованию ИИ школьниками

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Применение искусственного интеллекта в образовании способно кратно повысить качество учебного процесса и развить новые навыки у школьников, но его использование требует критического мышления, отмечают эксперты ВТБ по Data Science.

"Уже сейчас искусственный интеллект становится частью цифровой грамотности, а в будущем его роль только усилится. Он может помочь школьникам и студентам разобраться в теме, провести быстрый поиск информации, развить и сгенерировать новые идеи на базе ответов нейросети. Но сила ИИ раскрывается только тогда, когда он используется для анализа и самопроверки, а не как поставщик готовых ответов для ученика. Важно помнить, что нейросети могут ошибаться, поэтому каждое решение нужно перепроверять и уточнять. А в творческих задачах ИИ стоит использовать только как стартовую точку: главная ценность сочинений и проектов остается в уникальном опыте и индивидуальности ученика", — отметила Анна Ширшова, руководитель Кластера моделирования для CRM и оптимизации в ВТБ.

По словам эксперта, уже существуют решения для адаптивного обучения — они подстраиваются под уровень знаний ученика и формируют индивидуальные траектории развития в зависимости от его способностей и результатов. Развиваются и платформы, позволяющие разбирать сложные математические задачи по шагам — это помогает лучше понять методы решения. В сфере изучения языков все активнее применяются сервисы, которые не только исправляют ошибки, но и объясняют их, анализируют произношение и предлагают дополнительные упражнения. В базовых задачах ИИ способен заменить проверку со стороны человека: внедряются системы, которые помогают преподавателю оценивать работы, оставлять комментарии и давать ученику более развернутую обратную связь.

Но использование ИИ в учебном процессе — это не только удобство при освоении материала, но и способ развивать новые конкурентные навыки. Как отметил лидер команды по разработке моделей в ВТБ Алексей Пустынников, если школьник или студент работает с искусственным интеллектом грамотно, он учится быстрее анализировать и обрабатывать большие объемы информации, получает больше времени для самостоятельной аналитики и креативных задач. 

"Если использовать ИИ правильно, у школьников и студентов появляется ряд конкурентных преимуществ. Можно быстрее осваивать новые темы, разбираться в сложных вопросах и экономить время, которое раньше уходило на рутину. Для примера: студент-программист получает тему на лекции и тут же может попросить нейросеть показать примеры кода на разных языках. Такой подход ускоряет обучение и делает его гораздо нагляднее", — пояснил Алексей Пустынников.

Кроме того, подобное использование искусственного интеллекта помогает школьникам и студентам развивать умение формулировать и уточнять вопросы. Работа с нейросетями формирует навык обобщения и применения знаний в разных областях, учит видеть взаимосвязи между темами и генерировать новые идеи. В результате учащиеся осваивают не только учебный материал, но и универсальные компетенции, которые будут востребованы в будущем.

"Работа с ИИ должна с самого начала учить школьников ответственности за результат. Технология может подсказать идею или структуру, но именно ученик принимает решение, что использовать и как. Такая культура обращения с ИИ формирует не только цифровую грамотность, но и привычку думать самостоятельно и проверять себя", — подчеркнула Анна Ширшова.

Опыт ВТБ также показывает, как искусственный интеллект может работать в обучающих целях. В банке создаются цифровые помощники, которые помогают сотрудникам выстраивать диалог с клиентами и адаптировать сценарии общения под конкретные ситуации. Внедряются системы сравнения документов, позволяющие в рабочем процессе выявлять ошибки и получать подсказки для их исправления. Используются инструменты персонализации: анализ обращений и отзывов помогает лучше понимать потребности клиентов и совершенствовать сервисы. Кроме того, чат-боты и роботизированные помощники подсказывают сотрудникам информацию о продуктах и условиях в реальном времени, делая обучение непрерывным и встроенным в ежедневную практику.

