Две подруги из Тольятти потеряли 8 млн руб., пытаясь заработать на драгметаллах

43-летняя жительница города познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. В переписке неизвестный "хвастал", что зарабатывает большие деньги на бирже и может научить и ее этому.

Женщина одна проживала с ребенком. Работая на одном из предприятий, мечтала о смене деятельности на более оплачиваемую. Поэтому согласилась на предложение нового знакомого.

Женщина взяла кредит в банке в размере 2,5 млн рублей. Все деньги перевела на указанный аферистом счет с целью якобы на покупки драгоценных металлов. Мужчина убедил тольяттинку, что совсем скоро ее ждет многомиллионная прибыль. Единственное условие — найти еще деньги.

Приятель предложил привлечь к заработку знакомых женщин. В итоге тольяттинка продала свою квартиру за 3 млн руб. и убедила подругу взять кредит в размере еще 2,5 млн рублей. Когда приятель с сайта знакомств перестал выходить на связь, женщины поняли, что их обманули.

Они обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.